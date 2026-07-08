Le chef de la diplomatie vietnamienne reçoit le secrétaire général du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu le 8 juillet à Hanoï le secrétaire général du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Martin Briens, en visite au Vietnam.

Le ministre a salué cette visite, réaffirmant que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec la France et souhaitait continuer à les consolider et à les approfondir. Il a rappelé que la France était le premier partenaire stratégique global du Vietnam au sein de l'Union européenne. Il s'est félicité des progrès enregistrés depuis l'élévation des relations bilatérales, soulignant que cette coopération profitait aux deux peuples tout en contribuant à la paix, à la stabilité, au dialogue et à la coopération dans le monde.

Il a salué l'entrée en vigueur du Plan d'action pour la mise en œuvre de la Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France. Il a estimé que ce plan constituait un cadre important pour concrétiser les orientations stratégiques énoncées dans la Déclaration conjointe établissant le partenariat stratégique global entre les deux pays, en les déclinant en programmes et projets de coopération concrets.

Le ministre a proposé de poursuivre le renforcement des échanges de délégations et des contacts de haut niveau ainsi qu'à tous les échelons et par tous les canaux, tout en valorisant le rôle central des ministères des Affaires étrangères des deux pays dans la coordination de la mise en œuvre effective du partenariat stratégique global. Il a transmis une invitation au ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à effectuer prochainement une visite au Vietnam.

Abordant la coopération sectorielle, Le Hoai Trung a appelé au renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité, et exprimé le souhait d'une ratification rapide par la France de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité adoptée à Hanoï, ainsi que d'une participation active au Forum sur la Mer Orientale organisé par le Vietnam. Il a également plaidé pour un renforcement de la coopération dans les domaines de l'énergie, notamment le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan 2, ainsi que des infrastructures stratégiques.

Sur le plan économique, Le Hoai Trung a appelé à exploiter davantage le potentiel de coopération en matière de commerce et d'investissement, souhaitant une ratification rapide de l'EVIPA par la France, le soutien de Paris à la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne aux produits de la pêche vietnamiens et à la sortie du Vietnam de la liste des juridictions non coopératives de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière fiscale.

Le ministre a également proposé d'élargir la coopération aux minerais critiques, aux sciences, aux technologies, à l'innovation, au projet satellitaire VNREDSat-2, ainsi qu'aux domaines de la culture, de la santé, des échanges entre les peuples et de la coopération décentralisée.

Martin Briens a affirmé que le Vietnam était un partenaire fiable et stratégique de la France dans la région Asie-Pacifique. Il a estimé que le partenariat stratégique global ouvrait de nouvelles perspectives de coopération et a réaffirmé l'attachement de la France au multilatéralisme ainsi que sa volonté de mettre en œuvre efficacement le Plan d'action découlant de la Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique global Vietnam-France, ainsi que de renforcer la coordination dans les mécanismes bilatéraux et multilatéraux et au sein des forums régionaux et internationaux.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung et le secrétaire général du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Martin Briens. Photo: ministère des Affaires étrangères

Il a réaffirmé la volonté de la France de concrétiser rapidement les orientations de coopération par des projets concrets. Il a indiqué que la France travaillait étroitement avec le Vietnam dans le domaine du nucléaire civil et souhaitait voir ses entreprises participer aux grands projets d'infrastructures du pays, notamment aux lignes ferroviaires à grande vitesse Hanoï-Hô Chi Minh-Ville et Hanoï-Haïphong, tout en poursuivant la coopération pour lever les difficultés du projet de métro de la ligne 3 à Hanoï.

Il a également exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines des terres rares, du spatial, du projet VNREDSat-2, de la culture, de la santé et de la coopération décentralisée. Concernant les propositions vietnamiennes, il a indiqué que la procédure de ratification de l'EVIPA en France progressait positivement, réaffirmant que la France était prête à soutenir le Vietnam sur les questions liées à l'OCDE et à continuer à faire entendre sa voix au sein de l'Union européenne en faveur de la levée rapide du "carton jaune" visant les produits de la pêche vietnamiens.

Les deux parties ont enfin échangé sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et ont convenu de renforcer leur coordination en faveur du multilatéralisme, du dialogue, du respect du droit international ainsi que de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et le monde. -VNA