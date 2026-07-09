250e anniversaire des États-Unis : le Vietnam réaffirme son engagement pour un partenariat stratégique global

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Hanoï (VNA) - L’ambassade des États-Unis au Vietnam a célébré, dans la soirée du 8 juillet à Hanoï, le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, en présence du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung.

Au nom du gouvernement vietnamien, le ministre a adressé ses félicitations au gouvernement et au peuple américains à l’occasion de leur fête nationale. Il a souligné qu’en un quart de millénaire, les États-Unis étaient devenus l’une des principales puissances mondiales, ainsi qu’un moteur majeur de la croissance économique, de l’innovation et des progrès scientifiques et technologiques. Il s’est déclaré convaincu qu’un États-Unis prospère continuerait de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Le ministre s'est félicité des progrès remarquables des relations vietnamo-américaines, marquées par la normalisation des relations en 1995, l'établissement d'un partenariat global en 2013, puis d'un partenariat stratégique global en 2023.

Saluant l'engagement des États-Unis en faveur d'un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère, Le Hoai Trung a exprimé le souhait que les deux pays ouvrent un nouveau chapitre de leur coopération, fondé sur le respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, des systèmes politiques et des intérêts réciproques. Il a également indiqué que le Vietnam et l'ASEAN souhaitaient voir les États-Unis poursuivre leur contribution responsable au maintien de la paix, de la stabilité, de l'État de droit et d'un développement inclusif et durable dans la région et dans le monde.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, a déclaré être honorée d’entamer son mandat à l’occasion du 250e anniversaire de l’indépendance de son pays. Elle a estimé que les relations entre les deux pays avaient su dépasser les questions du passé pour connaître un développement remarquable. Elle a souhaité que le partenariat stratégique global continue de se renforcer autour d’un programme tourné vers l’avenir, couvrant notamment l’économie, le commerce, la politique, la sécurité, l’application de la loi, la santé et l’éducation.

Elle a enfin exprimé son souhait de voir les deux parties poursuivre leur coopération afin de concrétiser leurs objectifs communs. -VNA

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