Économie

BAD : la croissance du Vietnam devrait rester la plus forte d’Asie du Sud-Est en 2026

La Banque asiatique de développement (BAD) maintient ses prévisions de croissance du Vietnam à 7,2 % en 2026 et 7,0 % en 2027, confirmant la position du pays comme économie à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Cette perspective favorable repose sur la solidité du secteur manufacturier, la dynamique des exportations, la stabilité de la demande intérieure et la poursuite des investissements.

La consommation des ménages contribue à la croissance économique. Photo: VNA
La consommation des ménages contribue à la croissance économique. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam devrait rester l’économie enregistrant la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est, avec des prévisions maintenues à 7,2 % en 2026 et à 7,0 % en 2027, selon la mise à jour de juillet 2026 du rapport Perspectives de développement asiatique (ADO), publiée le 8 juillet par la Banque asiatique de développement (BAD).

Dans son rapport, la BAD estime que les perspectives favorables de l’économie vietnamienne reposent sur la croissance soutenue du secteur manufacturier, la dynamique des exportations, la solidité des investissements ainsi que la stabilité de la demande intérieure. Ces prévisions placent le Vietnam parmi les économies les plus performantes de la région Asie-Pacifique en développement.

L’institution prévoit toutefois une légère accélération de l’inflation au Vietnam, qui passerait de 3,3 % en 2025 à 4 % en 2026, avant de revenir à 3,8 % en 2027.

Le Vietnam figure parmi les points positifs du rapport de la BAD, alors que les perspectives de croissance de l’ensemble de la région Asie-Pacifique en développement ont été revues à la baisse. La croissance régionale devrait atteindre 4,9 % en 2026, contre 5,5 % en 2025, soit une réduction de 0,2 point de pourcentage par rapport aux prévisions publiées en avril. Pour 2027, la BAD maintient néanmoins ses prévisions à 5,1 %, reflétant les capacités de reprise des économies lorsque les pressions actuelles commenceront à diminuer.

Pour l’ensemble de la région Asie-Pacifique en développement, l’inflation est désormais estimée à 4,3 % en 2026, contre 3 % en 2025, soit une hausse de 0,7 point par rapport aux prévisions d’avril. Pour 2027, la BAD maintient son estimation à 3,4 %.

L’économiste en chef de la BAD, Albert Park, a souligné que, malgré la résilience de la croissance économique régionale, les difficultés persistantes liées aux conflits au Moyen-Orient obligeaient les pays à trouver un équilibre délicat entre le soutien à l’activité économique et la maîtrise de l’inflation.

Les perspectives de croissance de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique ont également été revues à la baisse, en raison notamment de l’affaiblissement de la demande intérieure, du ralentissement du tourisme, de la hausse de l’inflation et de l’augmentation des coûts d’importation. -VNA

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