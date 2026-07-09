Économie

Nouvelle Ruralité : priorité à l’économie rurale, au numérique et aux produits OCOP

Le Vietnam ambitionne qu’en 2030, environ 65 % des communes répondent aux critères de la Nouvelle Ruralité. Le revenu moyen des habitants ruraux devrait être multiplié par 2,5 à 3 par rapport à 2020, tandis que le taux de pauvreté devrait continuer à diminuer de 1 à 1,5 % par an.

Certains des produits OCOP de la province de Ca Mau. Photo: VNA
Certains des produits OCOP de la province de Ca Mau. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’année 2026 marque le début de la mise en œuvre du Programme cible national pour la période 2026-2035, consacré à la construction de la Nouvelle Ruralité, à la réduction durable de la pauvreté et au développement socio-économique des régions montagneuses et des zones peuplées de minorités ethniques.

En matière de construction de la Nouvelle Ruralité, selon Phuong Dinh Anh, chef adjoint du Bureau de coordination de la Nouvelle Ruralité relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le programme pour la période 2026-2030 marquera un changement d’approche : la priorité passera des infrastructures à un développement plus global de l’économie rurale. L’accent sera également mis sur l’amélioration des revenus et des conditions de vie des habitants, la préservation des valeurs culturelles traditionnelles, ainsi que la promotion de la transformation numérique, de la transition verte, de l’économie circulaire et de l’adaptation au changement climatique.

Le Vietnam ambitionne qu’en 2030, environ 65 % des communes répondent aux critères de la Nouvelle Ruralité. Le revenu moyen des habitants ruraux devrait être multiplié par 2,5 à 3 par rapport à 2020, tandis que le taux de pauvreté devrait continuer à diminuer de 1 à 1,5 % par an.

Dans cette dynamique, l’économie collective, dont les coopératives seront les principaux acteurs, est appelée à jouer un rôle moteur dans le développement des produits OCOP (One Commune One Product – À chaque commune son produit) au sein de chaînes de valeur durables. Le pays compte actuellement environ 17.400 produits OCOP classés trois étoiles ou plus. Ce chiffre devrait atteindre près de 25.000 à l’horizon 2030.

La transformation numérique constitue l’un des axes majeurs de cette nouvelle étape. Les coopératives seront encouragées à adopter les technologies numériques dans leur gestion afin d’améliorer la transparence financière, la gestion des membres, le suivi des ressources foncières et l’accès aux financements. Au-delà de leur rôle de mise en réseau des petits producteurs, les coopératives sont également appelées à standardiser les processus de production et à répondre aux exigences des marchés national et international, créant ainsi les conditions d’un développement durable des produits OCOP.

Le Programme de développement de l’économie collective pour la période 2026-2030 s’attachera à relever quatre défis majeurs : le financement, les ressources humaines, les débouchés commerciaux, les sciences et technologies.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a défini comme priorités le développement de zones de matières premières spécialisées, l’attribution de codes aux zones de culture, l’application de normes de production avancées, la création d’une base de données numérique nationale sur les produits OCOP et le renforcement de la traçabilité.

Par ailleurs, la Décision n° 1948/QD-BNNMT sur le développement du tourisme rural contribuera à standardiser les modèles de tourisme dans les villages de métiers et à promouvoir le développement de l’économie rurale tout en préservant les valeurs culturelles.

Les produits OCOP se distinguent par leur forte identité locale, mais sont généralement issus de petites structures de production. Lorsque les ressources en matière de financement, de technologies, de ressources humaines et d’accès au marché seront mobilisées de manière coordonnée, l’économie collective deviendra un levier essentiel pour renforcer la valeur des produits OCOP et contribuer au développement d’une agriculture moderne, performante et ouverte sur l’international. -VNA

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