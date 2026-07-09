Tourisme

Le Vietnam, l’alchimie parfaite entre culture, nature et émotions

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, c’est l’harmonie entre nature, culture et hospitalité qui fait toute la singularité du pays.

Un touriste apprécie l'expérience de la plantation de légumes, de la préparation du sol et de l'arrosage des plants au village maraîcher de Tra Que (quartier de Hoi An Tay, ville de Da Nang). Photo : VNA
Un touriste apprécie l'expérience de la plantation de légumes, de la préparation du sol et de l'arrosage des plants au village maraîcher de Tra Que (quartier de Hoi An Tay, ville de Da Nang). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’attrait du Vietnam ne tient pas à un seul élément, mais à une harmonie d’expériences profondément ancrées dans la culture locale. Des marchés colorés des hautes terres aux festivals traditionnels, en passant par les villages artisanaux séculaires, chaque aspect est préservé et pleinement intégré à la vie quotidienne. Autrefois perçu comme une destination prisée des voyageurs en quête d’aventure, le Vietnam s’est aujourd’hui imposé comme une référence du tourisme mondial.

Cette réputation s’est forgée progressivement grâce à des expériences authentiques, à des distinctions prestigieuses et à une identité culturelle profondément enracinée.

Selon le Centre d’information touristique de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, les appréciations des spécialistes confirment l’attractivité croissante du pays. Malgré la diversité de leurs attentes, de nombreux visiteurs repartent avec un même sentiment : une profonde nostalgie.

Selon Chloe Harper, rédactrice senior chez National Geographic Traveller, la magie d’un voyage au Vietnam réside dans sa capacité à éveiller tous les sens. Ce n’est pas un simple séjour, mais une véritable aventure sensorielle. Entre les arômes intenses du « pho » dès l’aube, les bruits de la ville et les panoramas grandioses des rizières en terrasses, tout contribue à créer des souvenirs impérissables.

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Des touristes internationaux, vêtus de costumes traditionnels d'ethnies vietnamiennes, participent à la préparation de bánh chưng (gâteaux de riz vietnamiens traditionnels). Photo : VNA.


Le Vietnam ne se résume pas à des paysages à admirer ; il invite à ressentir, à vivre et à aimer. La culture y est omniprésente, des marchés traditionnels aux savoir-faire transmis de génération en génération. La gastronomie, où chaque plat raconte l’histoire d’un terroir, en est l’une des plus belles expressions. Des stands de « pho » aux célèbres « bun cha » de Hanoï, du café à l’œuf aux restaurants étoilés Michelin, les voyageurs découvrent une subtilité rare dans l’équilibre des saveurs.

Le charme du Vietnam tient aussi à l’équilibre entre tradition et modernité. Les visiteurs peuvent flâner dans les quartiers historiques de Hanoï ou s’immerger dans l’effervescence de Hô Chi Minh-Ville. Ceux qui recherchent le calme peuvent découvrir des villages reculés ou séjourner dans des complexes hôteliers haut de gamme.

La diversité naturelle du pays, des montagnes majestueuses de Sa Pa à la baie de Ha Long, en passant par les rizières en terrasses de Mu Cang Chai, complète cette richesse.

Frances Nguyen, analyste à l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), estime que le Vietnam est un remarquable exemple d’équilibre, où l’histoire millénaire et le luxe contemporain coexistent avec naturel.

Cette reconnaissance se reflète dans de nombreuses distinctions. Les World Travel Awards ont ainsi désigné le Vietnam comme « Première destination d’Asie » en 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le pays a également remporté à quatre reprises le titre de « Première destination patrimoniale mondiale ». Il a également obtenu le titre de « Première destination culinaire d’Asie ».

Ces distinctions, auxquelles s’ajoute la renommée de destinations telles que Hôi An et Phu Quoc, sont régulièrement relayées par Travel + Leisure, Condé Nast Traveller, The New York Times, Lonely Planet ou Rough Guides. Elles contribuent à renforcer l’image d’un pays sûr, accueillant et dynamique.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, c’est l’harmonie entre nature, culture et hospitalité qui fait toute la singularité du pays et donne aux voyageurs l’envie d’y revenir pour vivre de nouvelles expériences dans ce pays en forme de S. -VNA

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