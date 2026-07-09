Le Vietnam a importé plus de 121 millions de dollars de diamants au premier semestre

Hanoï (VNA) - Selon les données des Douanes (ministère des Finances), publiées le 8 juillet par l’édition électronique du journal Tuôi Tre (Jeunesse), le Vietnam a importé pour une valeur totale de 121,54 millions de dollars de diamants au premier semestre 2026, soit l’équivalent d’environ 3 160 milliards de dôngs.

L’Inde demeure le premier fournisseur, avec 63,2 millions de dollars, représentant 52 % du total, contre 107,6 millions de dollars sur l’ensemble de l’année 2025. La Belgique arrive en deuxième position avec 17,9 millions de dollars d’exportations vers le Vietnam, contre 51,7 millions de dollars en 2025. Israël se classe troisième avec 9 millions de dollars, suivi du Botswana (7,7 millions) et de la Thaïlande (5,1 millions). Les États-Unis (3,6 millions), Hong Kong (Chine) (2,8 millions), le Japon (2,7 millions) et la Chine (2,2 millions) figurent également parmi les principaux fournisseurs durant cette période.



La gestion et les formalités douanières pour les diamants bruts importés sont régies par la Circulaire interministérielle n° 14/2009 des ministères des Finances et de l'Industrie et du Commerce, telle que consolidée par le texte n° 15/2023. L'importation n'est autorisée qu'à partir des pays membres du Processus de Kimberley (PK), munis d'un certificat valide délivré par l'autorité compétente du pays exportateur.



Les services douaniers procèdent systématiquement à la vérification des documents, à l’inspection physique des marchandises et à la délivrance d’une attestation de confirmation d’importation. Le dédouanement définitif est effectué sur la base de la déclaration en douane de l’entreprise, du certificat PK et des pièces justificatives requises.-VNA