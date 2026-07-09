Économie

Le Vietnam a importé plus de 121 millions de dollars de diamants au premier semestre

Au cours des six premiers mois de cette année, le Vietnam a consacré environ 3 160 milliards de dôngs (plus de 121,5 millions de dollars) à l’importation de diamants. À elle seule, l’Inde représente plus de la moitié de la valeur totale des importations de cette pierre précieuse. ​

Le Vietnam a importé pour une valeur totale de 121,54 millions de dollars de diamants au premier semestre 2026, soit l’équivalent d’environ 3 160 milliards de dôngs. Photo : tuoitre.vn
Le Vietnam a importé pour une valeur totale de 121,54 millions de dollars de diamants au premier semestre 2026, soit l’équivalent d’environ 3 160 milliards de dôngs. Photo : tuoitre.vn

Hanoï (VNA) - Selon les données des Douanes (ministère des Finances), publiées le 8 juillet par l’édition électronique du journal Tuôi Tre (Jeunesse), le Vietnam a importé pour une valeur totale de 121,54 millions de dollars de diamants au premier semestre 2026, soit l’équivalent d’environ 3 160 milliards de dôngs.

L’Inde demeure le premier fournisseur, avec 63,2 millions de dollars, représentant 52 % du total, contre 107,6 millions de dollars sur l’ensemble de l’année 2025. La Belgique arrive en deuxième position avec 17,9 millions de dollars d’exportations vers le Vietnam, contre 51,7 millions de dollars en 2025. Israël se classe troisième avec 9 millions de dollars, suivi du Botswana (7,7 millions) et de la Thaïlande (5,1 millions). Les États-Unis (3,6 millions), Hong Kong (Chine) (2,8 millions), le Japon (2,7 millions) et la Chine (2,2 millions) figurent également parmi les principaux fournisseurs durant cette période.

La gestion et les formalités douanières pour les diamants bruts importés sont régies par la Circulaire interministérielle n° 14/2009 des ministères des Finances et de l'Industrie et du Commerce, telle que consolidée par le texte n° 15/2023. L'importation n'est autorisée qu'à partir des pays membres du Processus de Kimberley (PK), munis d'un certificat valide délivré par l'autorité compétente du pays exportateur.

Les services douaniers procèdent systématiquement à la vérification des documents, à l’inspection physique des marchandises et à la délivrance d’une attestation de confirmation d’importation. Le dédouanement définitif est effectué sur la base de la déclaration en douane de l’entreprise, du certificat PK et des pièces justificatives requises.-VNA

#diamant
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Des suspects poursuivis dans le cadre de l'affaire de trafic international de diamants. Photo: VNA

Trafic international de diamants : vingt-deux suspects poursuivis

L’enquête a permis d’identifier le chef du réseau comme étant un ressortissant indien résidant et travaillant à Hong Kong (Chine). Les diamants étaient acheminés depuis l’Inde, stockés à Hong Kong (Chine), puis introduits clandestinement au Vietnam en vue de leur commercialisation.

Voir plus

La consommation des ménages contribue à la croissance économique. Photo: VNA

BAD : la croissance du Vietnam devrait rester la plus forte d’Asie du Sud-Est en 2026

La Banque asiatique de développement (BAD) maintient ses prévisions de croissance du Vietnam à 7,2 % en 2026 et 7,0 % en 2027, confirmant la position du pays comme économie à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Cette perspective favorable repose sur la solidité du secteur manufacturier, la dynamique des exportations, la stabilité de la demande intérieure et la poursuite des investissements.

Les participants à la Semaine de promotion des produits vietnamiens au Royaume-Uni 2026 se renseignent sur les produits vietnamiens. Photo: VNA

Le Vietnam renforce sa présence commerciale au Royaume-Uni

La Semaine de promotion des produits vietnamiens au Royaume-Uni 2026 s’est ouverte à Londres, visant à renforcer les liens entre entreprises vietnamiennes et britanniques, à promouvoir les marques vietnamiennes et à favoriser une intégration plus profonde des produits "Made in Vietnam" dans les chaînes d’approvisionnement et de distribution du marché britannique.

Une vue de la zone franche d'exportation de Tan Thuan, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Résolution n° 10-NQ/TW : cap sur des IDE de qualité

Au-delà de l'augmentation des flux d'investissements étrangers, le Vietnam ambitionne d'attirer des projets à forte valeur ajoutée, porteurs de technologies avancées et mieux intégrés au tissu économique national.

Dans une station-service à Hai Phong (Nord). Le biocarburant est entré dans les mœurs – et dans les réservoirs – des motocyclistes vietnamiens. Photo: VNA

Le biocarburant E10 présente ses premiers avantages environnementaux au Vietnam

Les premiers résultats indiquent que le déploiement national du biocarburant E10 commence à atteindre ses objectifs, mais qu’un suivi plus complet sur une période plus longue, avec un réseau d’observation plus étendu et des mesures plus fréquentes, est nécessaire pour une évaluation précise et objective.

La Banque asiatique de développement (BAD) et HDBank signent un accord de prêt de 100 millions de dollars destiné à soutenir les entreprises dirigées par des femmes. Photo : Vietnam+

La BAD et HDBank mobilisent 721 millions de dollars au profit des MPME vietnamiennes

La Banque asiatique de développement (BAD) et HDBank ont conclu un accord de financement de 721 millions de dollars, comprenant un prêt direct de 100 millions de dollars et des ressources mobilisées auprès de banques internationales, afin de renforcer l'accès au crédit des microentreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises vietnamiennes, en particulier celles dirigées par des femmes.