Économie

L’agriculture vietnamienne maintient sa croissance au premier semestre

Le secteur agricole vietnamien a enregistré des résultats solides au premier semestre 2026, tout en poursuivant ses efforts en faveur d’un développement durable.

Une production agricole biologique pour un avenir meilleur. Photo : VNA
Une production agricole biologique pour un avenir meilleur. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Malgré les tensions géopolitiques et les pressions sur le commerce mondial, le secteur agricole a maintenu une croissance positive au premier semestre 2026.

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Dang Ngoc Diep, grâce à un suivi étroit des marchés, à une gestion proactive de la production et à la levée rapide des blocages en matière de politiques et de mécanismes, la production agricole a progressé de 3,57 % au cours des six premiers mois de 2026, la sylviculture, de 3,98 % l’aquaculture, 4,88 %.

Ces résultats confirment que l’agriculture demeure un pilier essentiel de l’économie dans un contexte mondial encore marqué par de nombreuses incertitudes.

Les cultures sont restées stables. La récolte hiver-printemps 2026 s’est globalement achevée avec une production de 20,45 millions de tonnes, en hausse de 0,4 %.

L’élevage a également poursuivi sa progression, avec une hausse de 2,2 % du cheptel porcin et de 3,1 % du cheptel avicole. La production de viande porcine a atteint environ 2,86 millions de tonnes (+4,8 %) et celle de volaille près de 1,3 million de tonnes (+5,6 %).

L’aquaculture est restée le principal moteur de la croissance du secteur, avec une production estimée à près de 3 millions de tonnes, en hausse de 5,7 %.

Au second semestre, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement entend poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel, accélérer la réforme administrative, la transformation numérique ainsi que le développement des bases de données nationales et sectorielles.

Il poursuivra également le développement d’une agriculture verte et durable, tout en renforçant les capacités de prévention des catastrophes naturelles et d’adaptation au changement climatique.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a demandé au secteur de viser une croissance d’au moins 4 % en 2026.

Il a appelé à accélérer l’amélioration des mécanismes et des politiques, notamment dans les domaines du foncier, des ressources naturelles, de l’environnement et du milieu marin, ainsi qu’à finaliser rapidement les plans d’aménagement soumis à l’approbation du Premier ministre.

Le vice-Premier ministre a également demandé de poursuivre les efforts en faveur de la production, de la transformation et des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles, tout en appliquant pleinement les recommandations de la Commission européenne (CE) afin d’obtenir la levée du « carton jaune » imposé aux produits de la pêche vietnamiens.

Les résultats enregistrés au premier semestre 2026 confirment une nouvelle fois le rôle de l’agriculture comme pilier de l’économie vietnamienne. -VNA

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