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Gia Lai combat la pêche INN, les pêcheurs passent de la prise de conscience à l’action

Le long du littoral, les unités de garde-frontières ont renforcé les contrôles dans les ports de pêche et sur les routes maritimes, tout en se coordonnant avec les autorités locales pour s’assurer que les navires de pêche respectent pleinement la réglementation avant de quitter le port.

Un bateau de pêche de la province de Gia Lai prend la mer. Photo: VNA
Un bateau de pêche de la province de Gia Lai prend la mer. Photo: VNA

Gia Lai (VNA) – La province de Gia Lai (Centre) intensifie ses efforts de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Les gardes-frontières multiplient les campagnes de sensibilisation, les inspections et les patrouilles, tout en appliquant rigoureusement la réglementation afin de prévenir les infractions et d’améliorer le respect des règles par les pêcheurs.

Le long du littoral, les unités des gardes-frontières ont renforcé les contrôles dans les ports de pêche et sur les routes maritimes, en coordination avec les autorités locales, pour s’assurer que les navires de pêche respectent pleinement la réglementation avant de quitter le port.

Le poste de contrôle frontalier de Mui Tân, relevant de la station de garde-frontières du port de Quy Nhon, a été désigné comme un point de contrôle stratégique dans la campagne provinciale contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Ces derniers temps, les officiers et soldats du poste ont intensifié leurs patrouilles, inspections et contrôles des navires de pêche entrant et sortant du port de Quy Nhon, en s’attachant particulièrement à vérifier les documents du navire, l’identité des membres d’équipage et le fonctionnement des systèmes de surveillance des navires (VMS). Les bateaux ne respectant pas les exigences légales ne sont pas autorisés à quitter le port.

Le capitaine Lê Van Hoa, chef du poste de contrôle frontalier de Mui Tân, a indiqué que les signaux VMS sont vérifiés avant le départ et au retour des navires. Si un navire perd son signal de suivi pendant plus de six heures, les autorités mènent une enquête pour en déterminer la cause.

Depuis début 2025, les unités de garde-côtes de Gia Lai collaborent avec les organismes compétents pour maintenir 546 équipes de pêche sécurisées, regroupant 2.267 navires et 9.602 pêcheurs. Ces équipes se soutiennent mutuellement en mer et contribuent à la détection et au signalement des infractions à la réglementation de la pêche.

Les autorités ont également encouragé les propriétaires de navires à signer 6.230 engagements à ne pas empiéter sur les eaux étrangères, tout en organisant 125 événements de sensibilisation auxquels ont participé 5.875 propriétaires de navires, capitaines et pêcheurs.

Selon le sous-colonel Pham Bao An, chef adjoint de la division des opérations du commandement des gardes-frontières de Gia Lai, seuls les navires respectant toutes les exigences légales sont autorisés à quitter le port. Les campagnes de sensibilisation du public s’accompagnent également de sanctions plus sévères en cas d’infraction, afin de renforcer la dissuasion.

L’un des changements les plus significatifs a été la prise de conscience croissante des pêcheurs et leur respect volontaire de la réglementation. La plupart des armateurs vérifient désormais systématiquement leur système de surveillance des navires avant de prendre la mer, tiennent un journal de bord et pêchent uniquement dans les zones autorisées.

De nombreux pêcheurs ont également commencé à partager des informations sur la réglementation relative à la pêche INN avec leurs pairs, contribuant ainsi à diffuser l’information et le respect de la réglementation au sein des communautés côtières.

Depuis début 2025, aucun navire de pêche ni pêcheur de Gia Lai n’a été appréhendé par les autorités étrangères. Néanmoins, les autorités locales continuent de renforcer la surveillance des navires à risque, de retracer l’origine des produits de la mer, de vérifier les journaux de bord et de suivre de près les activités de pêche en mer.

Le colonel Trân Tiên Hai, commandant du poste de garde-frontière de Gia Lai, a déclaré que les unités de garde-frontières ont reçu pour instruction de surveiller de près les navires présentant un risque élevé d’infraction à la réglementation sur la pêche INN et de prendre des mesures fermes contre les récidivistes. Les autorités pourront confisquer les navires et collaborer avec la police et le parquet afin d’engager des poursuites pénales contre les propriétaires et les capitaines, conformément à la loi.

Il a ajouté que la province a mobilisé un maximum de ressources pour la lutte à long terme contre la pêche INN, en déployant six postes de garde-frontières côtiers, l’escadron de garde-frontières n°2, neuf postes de contrôle, trois navires de patrouille et huit vedettes spécialisées pour renforcer la surveillance, les inspections et l’application de la loi en mer. – VNA

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