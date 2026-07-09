Économie

Le Vietnam renforce sa présence commerciale au Royaume-Uni

La Semaine de promotion des produits vietnamiens au Royaume-Uni 2026 s’est ouverte à Londres, visant à renforcer les liens entre entreprises vietnamiennes et britanniques, à promouvoir les marques vietnamiennes et à favoriser une intégration plus profonde des produits "Made in Vietnam" dans les chaînes d’approvisionnement et de distribution du marché britannique.

Les participants à la Semaine de promotion des produits vietnamiens au Royaume-Uni 2026 se renseignent sur les produits vietnamiens. Photo: VNA
Les participants à la Semaine de promotion des produits vietnamiens au Royaume-Uni 2026 se renseignent sur les produits vietnamiens. Photo: VNA

Londres (VNA) - La Semaine de promotion des produits vietnamiens au Royaume-Uni 2026 s’est ouverte le 8 juillet à Londres, avec pour objectif de rapprocher les entreprises des deux pays dans plusieurs secteurs clés, notamment le textile-habillement, les biens de consommation et l’ameublement, afin de favoriser une intégration plus profonde des produits vietnamiens dans les chaînes d’approvisionnement britanniques.

L’événement intervient alors que les relations économiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni entrent dans une nouvelle phase, marquée par la concrétisation des engagements de haut niveau en opportunités de coopération et en bénéfices concrets pour les entreprises des deux pays.

Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, Do Minh Hung, a souligné que la coopération multiforme entre les deux pays avait connu des avancées importantes ces dernières années, avec notamment l’établissement du partenariat stratégique global.

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L’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Do Minh Hung s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Selon le diplomate, le Royaume-Uni, l’un des partenaires économiques majeurs du Vietnam, dispose d’atouts considérables dans des domaines tels que la finance, la banque, l’innovation, les énergies renouvelables, l’éducation et les sciences-technologies. Ces secteurs devraient devenir de nouveaux moteurs de la coopération bilatérale.

En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 9 milliards de dollars, avec un excédent commercial en faveur du Vietnam. Cette performance repose notamment sur deux cadres importants : l’Accord de libre-échange Vietnam-Royaume-Uni (UKVFTA), entré en vigueur en 2021, et l’adhésion du Royaume-Uni à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en décembre 2024. Ces accords ouvrent de nouvelles perspectives aux entreprises vietnamiennes, leur permettant de mieux tirer parti des avantages commerciaux et d’élargir leur accès au marché britannique.

L'ambassadeur Do Minh Hung a affirmé que cet événement vise à contribuer à la promotion des échanges commerciaux entre le Vietnam et le Royaume-Uni, afin de participer à la réalisation de l'objectif de croissance à deux chiffres fixé par le pays pour les années à venir.

Le chef adjoint de l’Agence vietnamienne de la promotion du commerce, Le Hoang Tai, a indiqué que l’UKVFTA faisait partie des accords de libre-échange de nouvelle génération signés par le Vietnam. Selon lui, la Semaine de promotion des produits vietnamiens au Royaume-Uni ne vise pas seulement à développer les ventes, mais aussi à promouvoir les marques vietnamiennes disposant d’avantages concurrentiels sur les marchés liés par des accords commerciaux.

Dans le domaine du café, Paul Rooke, directeur général de l’Association britannique du café, a qualifié le café vietnamien de "secret le mieux gardé" de l’industrie britannique. Il a estimé que, depuis deux à trois décennies, le café vietnamien jouait un rôle important dans de nombreux produits de café torréfié et instantané consommés au Royaume-Uni. En 2025, les importations britanniques de café vert vietnamien ont dépassé 160 millions de livres sterling, soit environ 214 millions de dollars.

La logistique constitue également un facteur déterminant pour assurer une présence durable des produits vietnamiens sur le marché britannique. Aman Surey, directeur du Centre de distribution AMS, a rappelé que l’acheminement des marchandises depuis une usine vietnamienne jusqu’aux consommateurs britanniques reposait sur une chaîne complexe intégrant le transport, les procédures douanières, les taxes, le stockage et la livraison.

Dans l’espace d’exposition, les entreprises vietnamiennes ont présenté leurs ambitions de conquérir les marchés internationaux. La marque de thé "Phong Hai danh tra", issue des plantations de la province montagneuse de Lao Cai, illustre cette volonté. Fondée en 2010, la société par actions Phong Hai Lao Cai produit environ 2 000 tonnes de thé sec par an et souhaite faire connaître au marché britannique la valeur des anciens théiers Shan Tuyet du Nord du Vietnam. -VNA

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