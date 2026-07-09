Promouvoir la coopération entre le Vietnam et la France dans l’industrie verte

Paris (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en France, du 7 au 9 juillet, une délégation de la province de Quang Ngai, conduite par Nguyen Hoang Giang, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial, a tenu des séances de travail avec l’Agence française de développement (AFD) et le groupe Électricité de France (EDF).



Ces rencontres visaient à renforcer la coopération dans les domaines de l’industrie verte, des énergies propres, des infrastructures durables, de la formation des ressources humaines et de l’attraction des investissements, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération entre la province vietnamienne et ses partenaires français.



Lors de la séance de travail avec l’AFD, le 8 juillet, les responsables de Quang Ngai ont remercié Anne Roos-Weil, directrice adjointe du Département Orients de l’AFD, ainsi que ses collaborateurs, pour leur accueil.



Ils ont salué le rôle de cette institution financière publique française, créée en 1941 et présente dans plus de 110 pays. Active au Vietnam depuis 1995, l’AFD accompagne plusieurs localités à travers des projets d’aide publique au développement (APD), des financements et des assistances techniques visant à promouvoir une croissance durable et à relever les défis liés au changement climatique.



À Quang Ngai, l’AFD a contribué au financement de plusieurs projets majeurs, notamment un système de drainage des eaux pluviales et de prévention des inondations, d’un coût total de 10 millions de dollars, dont 40 % ont été financés par l’agence. Elle a également soutenu le projet du réseau d’irrigation de Thach Nham à hauteur de 4 millions de dollars, ainsi que l’acquisition d’équipements pédagogiques pour l’établissement d’enseignement supérieur de Dung Quat, pour un montant de 2,5 millions de dollars. L’AFD figure également parmi les premiers partenaires internationaux à avoir accordé des crédits à la société par actions de sucre de Quang Ngai (QNS).



Nguyen Hoang Giang a indiqué qu’à la suite de sa fusion avec la province de Kon Tum, Quang Ngai bénéficiait de nouveaux atouts grâce à sa position maritime stratégique et à ses connectivités avec le Laos et le Cambodge.



La province s’appuie désormais sur deux pôles de croissance : la zone économique de Dung Quat, à l’est, et la zone économique du poste frontier international de Bo Y, à l’ouest. Le port maritime de Dung Quat, capable d’accueillir des navires de 200.000 tonnes de port en lourd (DWT), constitue un atout majeur pour le développement de l’industrie lourde et de la logistique.



Nguyen Hoang Giang a appelé l’AFD à partager son expérience dans les domaines des énergies renouvelables et de la finance verte, ainsi qu’à soutenir l’intégration des entreprises vietnamiennes dans l’écosystème des entreprises françaises et la formation de ressources humaines qualifiées au service des zones économiques et industrielles du Vietnam.



Le même jour, la délégation de Quang Ngai a rencontré Patrick Charignon, Directeur Asie Pacifique d'EDF power solutions.



Nguyen Hoang Giang lui a exprimé le souhait de voir EDF partager son expertise en matière de gestion des réseaux électriques intelligents et d’accès aux technologies de la transition énergétique. Il a également proposé au groupe français d’encourager les entreprises françaises à investir dans les zones économiques de Dung Quat et de Bo Y, ainsi que dans la zone industrielle VSIP.



Auparavant, le 7 juillet, la délégation de Quang Ngai avait rencontré les responsables de l’ambassade du Vietnam en France afin de solliciter leur soutien dans la promotion des investissements et la mise en relation avec de grands groupes français. -VNA