Le Vietnam promeut un modèle de tourisme vert et circulaire

Hanoï (VNA) – Le Vietnam accélère la transition vers un modèle de tourisme vert et circulaire afin de concilier développement économique, protection de l'environnement et inclusion sociale, tout en contribuant à l'objectif national de neutralité carbone à l'horizon 2050.
Selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, le tourisme circulaire ne se limite plus à réduire les impacts négatifs des activités touristiques sur l'environnement. Cette approche vise désormais un tourisme régénératif, dans lequel chaque voyage contribue à restaurer les ressources naturelles, préserver le patrimoine culturel, renforcer la résilience des communautés locales et créer une valeur durable pour les territoires.
Le développement de ce modèle repose sur trois piliers complémentaires. Le premier concerne les infrastructures et la conception circulaire des destinations, destinées à limiter la consommation des ressources et les pressions sur les écosystèmes. Le deuxième repose sur des modèles économiques viables, capables d'inciter les entreprises à investir dans la transition écologique. Enfin, la participation active des communautés locales constitue un élément essentiel afin d'assurer un développement inclusif, de renforcer les chaînes de valeur locales et de créer des moyens de subsistance durables.
La vice-directrice de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Nguyen Thi Hoa Mai, a souligné que le tourisme ne devait pas seulement attirer des visiteurs, mais également favoriser le développement des communautés locales, préserver les patrimoines culturels, améliorer les conditions de vie des populations et renforcer les échanges entre les cultures.
Selon elle, les habitants ne devraient plus être de simples bénéficiaires du développement touristique, mais devenir de véritables acteurs de la gestion et du développement des destinations. Cette orientation est déjà inscrite dans la Loi sur le tourisme, la Stratégie de développement du tourisme du Vietnam à l'horizon 2030 ainsi que dans plusieurs programmes nationaux consacrés au développement rural et aux régions peuplées de minorités ethniques.
Dans ce cadre, le Vietnam met en œuvre diverses politiques destinées à soutenir les populations locales, notamment par le développement des infrastructures, la formation professionnelle, l'appui à l'entrepreneuriat et le renforcement de leur participation à la gestion des sites touristiques.
Afin de concrétiser cette stratégie et de contribuer à l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050, l'Administration nationale du tourisme a identifié quatre axes prioritaires.
Le premier consiste à lancer des projets pilotes de tourisme circulaire dans les destinations présentant un fort potentiel, notamment l'écotourisme, le tourisme maritime et insulaire ainsi que le tourisme agricole. Ces sites devront répondre à des critères stricts, tels que la réduction des déchets plastiques, la limitation des émissions de carbone et la gestion circulaire des ressources en eau.
Le deuxième axe vise à privilégier les produits agricoles locaux, les aliments biologiques et les produits labellisés OCOP (« One Commune, One Product »). Les autorités encouragent également les partenariats directs entre les établissements d'hébergement, les agriculteurs et les villages artisanaux afin d'accroître les retombées économiques au profit des communautés locales.
Le troisième axe porte sur le développement d'infrastructures environnementales, notamment la collecte et le tri des déchets à la source, le compostage des déchets organiques, la réutilisation des eaux usées traitées ainsi que le recours aux énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire ou la biomasse, dans la gestion des destinations.
Enfin, le quatrième axe prévoit la création d'une base de données nationale recensant les initiatives de tourisme circulaire, l'intégration des modèles les plus performants dans les politiques d'aménagement et les critères nationaux du tourisme vert, ainsi que la mise en place de mécanismes de financement et de crédits verts en faveur des entreprises engagées dans cette transition.
L'Administration nationale du tourisme estime également que les infrastructures vertes devront être intégrées dès la phase de planification des projets, tandis que les destinations seront encouragées à communiquer de manière transparente sur leur empreinte carbone et sur les économies de ressources réalisées.
Parallèlement, les visiteurs seront invités à participer directement à des activités de protection de l'environnement, telles que le recyclage, le reboisement ou la restauration des récifs coralliens, afin que leur séjour contribue concrètement à la préservation des ressources naturelles et au développement des communautés d'accueil.
À travers cette orientation, le Vietnam entend faire évoluer son modèle touristique d'une logique de consommation vers un tourisme créateur de valeur, conciliant croissance économique, protection de l'environnement et préservation du patrimoine culturel, tout en renforçant l'attractivité du pays auprès des visiteurs nationaux et internationaux.- VNA
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