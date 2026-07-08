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Maybank IBG relève ses prévisions de croissance du PIB malaisien à 4,9 % pour 2026

Maybank IBG estime que les perspectives pour le second semestre 2026 restent favorables, notamment grâce à la dynamique soutenue des approbations d'investissement, en particulier dans les secteurs des technologies, des énergies renouvelables, de l'immobilier industriel et des infrastructures.

Le groupe de banque d'investissement Maybank (Maybank IBG) relève ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Malaisie pour 2026 à 4,9 %, contre 4,4 % précédemment. Photo : Xinhua/VNA
Le groupe de banque d'investissement Maybank (Maybank IBG) relève ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Malaisie pour 2026 à 4,9 %, contre 4,4 % précédemment. Photo : Xinhua/VNA

Kuala Lumpur (VNA) - Le groupe Maybank Investment Banking (Maybank IBG) a relevé ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Malaisie pour 2026 à 4,9 %, contre 4,4 % précédemment, en raison de perspectives d'investissement positives et de la résilience de l'économie.

La banque attribue ces perspectives plus favorables à une activité manufacturière solide et à des exportations nettes plus robustes, soutenues par le cycle d'essor technologique porté par l'intelligence artificielle (IA) et par la position de la Malaisie en tant qu'exportateur net d'énergie, bénéficiant de la hausse des prix des matières premières.

Maybank IBG estime que les perspectives pour le second semestre 2026 restent favorables, notamment grâce à la dynamique soutenue des approbations d'investissement, en particulier dans les secteurs des technologies, des énergies renouvelables, de l'immobilier industriel et des infrastructures.

Selon la firme, les données économiques d'avril et de mai indiquent que la Malaisie est en bonne voie pour enregistrer un nouveau trimestre de croissance supérieure à 5 %, malgré la persistance des risques géopolitiques.

Maybank IBG a maintenu ses perspectives positives sur le marché boursier malaisien, conservant son objectif de fin d'année pour le FTSE Bursa Malaysia KLCI à 1 750 points.

Cet objectif repose sur une croissance des bénéfices attendue de 7,5 %, la poursuite des effets positifs du cycle d'investissement haussier, la vigueur des dépenses de consommation de première nécessité et la participation stable des investisseurs étrangers.

La firme a également relevé ses prévisions de croissance du PIB pour 2026 pour les économies de l'ASEAN-6 à 4,7 %, contre 4,5 % en mars, en raison de l'amélioration de la conjoncture économique. - VNA

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#Maybank IBG #Malaisie
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