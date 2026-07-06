Malaisie et Singapour vont mettre en place un système d'immigration numérique



Kuala Lumpur (VNA) – La Malaisie et Singapour devraient lancer un nouveau système d'immigration numérique, ainsi que des voies de passage supplémentaires à la frontière, d'ici janvier 2027 afin de désengorger les points de passage frontaliers entre l'État malaisien de Johor et Singapour. Cette initiative devrait améliorer l'efficacité de l'un des points de passage frontaliers internationaux les plus fréquentés au monde.



Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a déclaré que l'initiative sera lancée conjointement avec son homologue singapourien, Lawrence Wong, une fois tous les préparatifs techniques et les infrastructures achevés. Le nouveau système proposera des procédures de déplacement plus rapides afin de faciliter les voyages entre Singapour et Johor.



Il a ajouté que la fluidité du trafic et les opérations frontalières se sont considérablement améliorées au cours des trois dernières années, mais que le gouvernement malaisien reste déterminé à moderniser davantage le système afin de gérer le nombre croissant de voyageurs.



D'après un rapport du ministère malaisien de l'Intérieur, les efforts de modernisation ont donné des résultats initiaux prometteurs, avec près de 20 millions de scans de codes QR enregistrés aux deux principaux points de passage frontaliers, le Bangunan Sultan Iskandar et le Kompleks Sultan Abu Bakar, depuis la mise en place du système.



Outre la modernisation technologique, Anwar a indiqué que l'amélioration des opérations frontalières ne constitue qu'une partie de la solution globale. Le gouvernement malaisien s'attache également à créer des opportunités économiques nationales plus importantes en encourageant les investissements dans l'intelligence artificielle (IA), les centres de données et d'autres technologies de pointe. Cette stratégie vise à créer davantage d'emplois bien rémunérés afin que les Malaisiens n'aient plus à subir de longues files d'attente chaque jour pour se rendre à Singapour et y travailler.



Par ailleurs, le gouvernement encourage les projets de logements abordables afin de permettre aux résidents locaux, notamment aux jeunes de Johor, d'accéder à la propriété dans un contexte de développement économique régional rapide. - VNA

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