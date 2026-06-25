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L'Indonésie encourage la transition vers une agriculture à faibles émissions

L'Indonésie prépare une initiative visant à promouvoir des systèmes de riziculture à faibles émissions, notamment dans les zones de production à faible et moyen rendement, selon Ade Candradijaya, directeur du Bureau de la coopération agricole au ministère de l'Agriculture.

Des agriculteurs de Cipanas, dans la province de Java occidental en Indonésie, récoltent des légumes (Photo : VNA)
Des agriculteurs de Cipanas, dans la province de Java occidental en Indonésie, récoltent des légumes (Photo : VNA)

Jakarta (VNA) – Le gouvernement indonésien accélère sa transition vers un système agricole à faibles émissions grâce à des pratiques agricoles durables, conformément au Plan national de développement à moyen terme 2025-2029.

L'Indonésie prépare une initiative visant à promouvoir des systèmes de riziculture à faibles émissions, notamment dans les zones de production à faible et moyen rendement, selon Ade Candradijaya, directeur du Bureau de la coopération agricole au ministère de l'Agriculture.

Cette initiative privilégie des approches mesurables permettant de réduire les émissions tout en maintenant la productivité et en augmentant les revenus des agriculteurs, a-t-il déclaré. Le numérique est considéré comme un outil essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier de méthane, issues de la riziculture et de l'élevage, tout en garantissant la productivité et des revenus stables aux agriculteurs.

Pour stimuler la production nationale de riz, le ministère de l'Agriculture continue d'investir massivement dans les infrastructures d'irrigation, le développement des cultures et les programmes d'autonomisation des agriculteurs. Cependant, Ade Candradijaya a souligné que la sécurité alimentaire dépend non seulement de l'augmentation de la productivité, mais aussi de solutions de développement durable telles que la gestion efficace de l'eau, la protection de la santé des sols, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration de l'efficacité de la production.

Les efforts déployés par l'Indonésie pour une transition vers une agriculture à faibles émissions interviennent dans un contexte de préoccupations croissantes quant à l'impact des systèmes alimentaires sur le changement climatique. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le système agroalimentaire mondial a émis 16,5 milliards de tonnes d'équivalent CO₂ en 2023, soit environ 32 % des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre.

Lors du Dialogue de la FAO sur la transformation durable du riz, qui s'est tenu à Bali le 22 juin, l'Indonésie a sollicité le soutien de ses partenaires internationaux de développement et financiers, notamment le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), la FAO, la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), par le biais du Programme intégré sur les systèmes alimentaires (FSIP).

Le FSIP, mis en œuvre dans 32 pays, dont l'Indonésie, a reçu plus de 280 millions de dollars de financement du FEM et des investissements totaux d'environ 2,2 milliards de dollars pour soutenir la transition vers des systèmes alimentaires durables, en mettant l'accent sur les principaux produits agricoles et en promouvant l'agriculture intégrée et la gestion environnementale durable. - VNA

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#Indonésie #faibles émissions
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