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La Thaïlande maintient son taux directeur à 1 %

Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque de Thaïlande (BoT) a voté à l'unanimité le 24 juin le maintien du taux directeur à 1 %.

La Thaïlande maintient son taux directeur à 1 %


Bangkok, 25 juin (VNA) – Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque de Thaïlande (BoT) a voté à l'unanimité le 24 juin le maintien du taux directeur à 1 %.

Le secrétaire du CPM, Don Nakornthab, a déclaré que le comité jugeait le taux directeur actuel approprié pour soutenir la reprise économique du pays. Bien que les perspectives économiques de la Thaïlande se soient améliorées par rapport aux prévisions précédentes, la croissance devrait rester modérée et inégale, a-t-il noté.

Don a indiqué que l'inflation devrait augmenter temporairement en raison de facteurs liés à l'offre avant de se calmer lorsque ces pressions s'atténueront. Il a ajouté que la croissance globale du crédit demeure faible et que le comité continue de surveiller de près la qualité des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux ménages vulnérables.

Le CPM a également estimé que sa politique monétaire accommodante, combinée à des mesures budgétaires ciblées, a contribué à soutenir la reprise économique. Le comité a donc décidé de maintenir le taux directeur tout en continuant de suivre de près l'inflation et les anticipations d'inflation à moyen terme.

Selon le Comité de politique monétaire (CPM), l'inflation globale devrait s'établir en moyenne à 2,8 % en 2026 et à 1,4 % en 2027, conformément aux projections précédentes. Cependant, l'inflation devrait dépasser la fourchette cible durant le reste de l'année 2026 avant de se modérer en 2027.

L'économie thaïlandaise devrait croître de 2,3 % cette année et de 1,8 % en 2027, avec une croissance plus forte que prévu, soutenue par la hausse des exportations et des investissements privés. - VNA

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