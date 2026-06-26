Malaisie : le tourisme international devrait connaître une forte reprise en 2026

Hanoï (VNA) – Le tourisme international en Malaisie devrait retrouver une solide dynamique au second semestre 2026, avec un nombre de visiteurs étrangers dépassant le niveau enregistré avant la pandémie de COVID-19.



Selon une analyse publiée le 25 juin par le centre de recherche BMI, filiale de Fitch Solutions, la Malaisie pourrait accueillir 27,97 millions de visiteurs internationaux cette année, soit une hausse de 5,1 % par rapport à 2025 et de 7,2 % par rapport à 2019, dernière année avant la pandémie.



Cette prévision intervient alors que le nombre de visiteurs étrangers a reculé de 3,3 % en glissement annuel en mai 2026, à 2,6 millions, enregistrant ainsi un troisième mois consécutif de baisse depuis le début de l'année.



Sur les cinq premiers mois de 2026, la Malaisie a accueilli 10,6 millions de visiteurs internationaux, en hausse de 1,1 % par rapport à la même période de l'an dernier.



Selon BMI, les résultats observés au cours des cinq premiers mois de l'année relèvent davantage d'un phénomène cyclique que d'une tendance structurelle. Ce ralentissement s'explique principalement par la baisse du nombre de voyageurs en provenance du Moyen-Orient et d'Europe, conséquence des tensions au Moyen-Orient, qui ont entraîné une hausse des tarifs aériens et des perturbations des liaisons aériennes.



BMI prévoit toutefois une reprise des arrivées internationales entre juin et août, avant un pic attendu en décembre.



Le centre de recherche souligne néanmoins que les perspectives de reprise dépendront de la normalisation des prix des billets d'avion et des programmes de vols à mesure que les perturbations liées au Moyen-Orient s'atténueront, ainsi que de la poursuite de la croissance de la demande en provenance de Chine.



Le principal risque pesant sur ces prévisions reste une aggravation des tensions ou un recul plus marqué que prévu de la demande touristique en provenance d'Europe. -VNA

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