La dette des ménages malaisiens atteint environ 423 milliards de dollars américains



Hanoï (VNA) – La dette des ménages malaisiens a atteint 1 730 milliards de MYR (environ 423 milliards de dollars américains) fin mars, malgré une légère baisse du ratio dette/PIB.



Le Premier ministre malaisien, Datuk Seri Anwar Ibrahim, a déclaré aux médias locaux que la dette des ménages représentait 84,4 % du produit intérieur brut (PIB) à la fin du premier trimestre, en légère baisse par rapport aux 84,7 % enregistrés trois mois plus tôt.



Selon l'évaluation du gouvernement malaisien, la croissance de la dette est restée globalement en phase avec l'expansion économique et la hausse des revenus, atténuant ainsi les craintes d'un endettement croissant des ménages dans un contexte d'incertitude économique mondiale.



Dans une réponse écrite au Parlement, le Premier ministre Anwar, également ministre des Finances, a déclaré que le gouvernement et la Banque centrale de Malaisie (Bank Negara Malaysia) continuent de surveiller l'endettement des ménages, leur capacité de remboursement et la conjoncture économique générale afin de garantir que les familles puissent faire face à d'éventuels chocs externes.



Le taux de prêts aux ménages en souffrance est resté stable et faible, à 1 % fin décembre 2025, contre 1,1 % en juin 2025, a-t-il indiqué en réponse à une question d'Aminolhuda Hassan (PH-Sri Gading) sur la manière dont le gouvernement évaluait la résilience financière des Malaisiens en cas de récession mondiale.



Il a précisé que l'augmentation de la dette des ménages était due à la hausse des revenus plutôt qu'à un endettement excessif, ajoutant que les ménages restent généralement en mesure d'honorer leurs obligations. Le gouvernement, a-t-il souligné, s'engage à ce que la croissance de la dette des ménages soit compatible avec la capacité de remboursement des emprunteurs.



Dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient, le dirigeant a indiqué que les banques continueraient de proposer des mesures ciblées d'allègement de la dette aux clients concernés, notamment la restructuration des prêts, le rééchelonnement des remboursements et des reports de paiement temporaires. - VNA

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