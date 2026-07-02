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La Thaïlande espère reprendre prochainement ses exportations de crevettes vers la Malaisie

La Thaïlande prévoit une reprise prochaine de ses exportations de crevettes vers la Malaisie, suite à un accord entre les deux pays visant à accélérer le processus d'examen des exigences en matière de quarantaine et de sécurité alimentaire pour ce produit.

La Thaïlande espère reprendre prochainement ses exportations de crevettes vers la Malaisie



Bangkok (VNA) – La Thaïlande prévoit une reprise prochaine de ses exportations de crevettes vers la Malaisie, suite à un accord entre les deux pays visant à accélérer le processus d'examen des exigences en matière de quarantaine et de sécurité alimentaire pour ce produit.

Le ministre thaïlandais de l'Agriculture et des Coopératives, Suriya Jungrungreangkit, s'est entretenu le 1er juillet avec le ministre malaisien de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mohamad Sabu, afin de discuter de la suspension temporaire par la Malaisie des importations de crevettes en provenance de ce pays voisin.

M. Suriya Jungrungreangkit a déclaré que les deux parties s'étaient engagées à accélérer l'évaluation des exigences sanitaires et phytosanitaires (SPS) et des mesures de sécurité alimentaire, dans le but de rétablir le commerce des crevettes au plus vite. Il s'est dit confiant que, si le processus se déroule comme prévu, l'examen sera achevé dans les 30 prochains jours, permettant ainsi à la Thaïlande de reprendre ses exportations de crevettes vers le marché malaisien.

Selon la partie thaïlandaise, la suspension temporaire des importations de crevettes par la Malaisie est due à la mise en œuvre par le pays d'une nouvelle réglementation visant à améliorer les normes de gestion des activités d'import-export agricoles.

Au cours des discussions, les deux parties ont également évoqué la demande de la Thaïlande d'ouvrir le marché malaisien aux produits bovins et porcins thaïlandais. La Malaisie s'est engagée à accélérer le processus d'examen afin de faciliter l'exportation rapide de ces produits.

La Malaisie est l'un des principaux marchés d'exportation de crevettes thaïlandaises en Asie du Sud-Est. Cependant, depuis le 1er juin, la Malaisie a temporairement suspendu les importations de cinq espèces majeures de crevettes thaïlandaises, tout en renforçant les exigences en matière de quarantaine et de sécurité alimentaire pour plusieurs produits de la mer importés.

La Malaisie a déclaré que cette mesure vise à renforcer les contrôles de biosécurité et à garantir la sécurité alimentaire. Elle est également prise en réponse à la mise en place antérieure par la Thaïlande de contrôles à l'importation sur le bar malaisien. La suspension temporaire a affecté l'un des principaux marchés d'exportation de l'industrie thaïlandaise de la crevette, incitant les deux pays à accélérer les négociations pour résoudre les problèmes techniques et rétablir les échanges commerciaux au plus vite. - VNA

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#Thaïlande #Malaisie #exportations de crevettes
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