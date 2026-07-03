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L’Indonésie veut créer près de 3,5 millions d’emplois en 2027

Ces dernières années, la création d'emplois est restée une priorité du gouvernement indonésien, dans un contexte de forte progression de la population active.

Au centre de Jakarta. Photo d'illustration: VNA
Au centre de Jakarta. Photo d'illustration: VNA

Jakarta (VNA) – Le gouvernement indonésien s'est fixé pour objectif de créer entre 2,57 et 3,49 millions de nouveaux emplois en 2027. Cette ambition figure parmi les priorités de son Plan de travail, destiné à favoriser une croissance économique de qualité et à améliorer les revenus de la population.

​Lors d'une séance plénière du Parlement indonésien, le 2 juillet, le vice-président de la Commission du budget, Wihadi Wiyanto, a indiqué que cet objectif s'inscrivait dans le cadre d'une croissance économique visée de 5,8 à 6,5 % en 2027. Le gouvernement entend également porter la part des emplois formels à 40,81 % et ramener le taux de chômage entre 4,3 % et 4,87 %.

​Ces dernières années, la création d'emplois est restée une priorité du gouvernement indonésien, dans un contexte de forte progression de la population active. Selon les statistiques indonésiennes, celle-ci dépassait 153 millions de personnes au début de 2026, tandis que le taux de chômage poursuivait sa baisse, soutenu par la reprise économique ainsi que par les politiques en faveur des investissements, de l'industrie et des infrastructures. -VNA

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