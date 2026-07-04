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La Thaïlande et la France se rapprochent d'un partenariat stratégique

La Thaïlande et la France ont signé un nouveau Plan d'action conjoint pour la période 2026-2028, destiné à approfondir leur coopération dans plusieurs secteurs stratégiques et à ouvrir la voie à l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays.

Bangkok (VNA) - La Thaïlande et la France ont signé, le 3 juillet, un nouveau Plan d'action conjoint pour la période 2026-2028, renforçant leur partenariat bilatéral que les deux gouvernements souhaitent voir évoluer vers un partenariat stratégique.

Selon le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Bangkok, le document a été signé au ministère thaïlandais des Affaires étrangères par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Thaïlande, Sihasak Phuangketkeow, et l'ambassadeur de France en Thaïlande, Jean-Claude Poimboeuf.

S'exprimant à l'issue de la cérémonie, l'ambassadeur Poimboeuf a souligné que cette signature faisait suite à la récente visite d'État du roi et de la reine de Thaïlande en France, qu'il a qualifiée d'historique et porteuse d'un nouvel élan pour les relations bilatérales.

Le nouveau plan succède à l'accord précédent arrivé à expiration et élargit la coopération dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l'investissement, les sciences et les technologies, les transports, l'éducation, la recherche, la culture, ainsi que les échanges universitaires et les échanges entre les peuples.

Outre le renforcement des piliers de coopération existants, le document définit six nouveaux domaines prioritaires pour 2026-2028 : la transition énergétique, la transformation numérique, la recherche et l'innovation, l'éducation, l'aviation et le secteur spatial.

La signature intervient alors que la Thaïlande et la France célèbrent cette année le 170e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, après avoir commémoré en 2025 le 340e anniversaire de l'envoi de la première mission diplomatique au royaume de Siam sous le règne de Louis XIV.

Le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, a salué une année "particulièrement riche" pour les relations bilatérales, marquée par une série de visites de haut niveau. Il a qualifié le nouveau plan de "feuille de route stratégique" destinée à conduire les deux pays vers l'établissement d'un partenariat stratégique. -VNA

#Thaïlande #France #Plan d'action conjoint
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