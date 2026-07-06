La Thaïlande vise 1 000 milliards de THB d'IDE réalisés en 2026



Bangkok, 6 juillet (VNA) - Le gouvernement thaïlandais maintient sa politique d'investissement pour l'année 2026, avec pour objectif d'attirer entre 900 milliards et 1 000 milliards de THB (environ 27,5 à 30,5 milliards de dollars) d'investissements directs étrangers (IDE), a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Ekniti Nitithanprapas.



Le gouvernement entend utiliser des flux d'IDE plus importants pour stimuler la croissance économique et renforcer la compétitivité du pays à long terme.



S'exprimant lors du 29e anniversaire du Conseil national de la presse de Thaïlande, le 4 juillet, Ekniti Nitithanprapas a indiqué que la baisse du budget d'investissement ne reflétait pas une réduction de l'investissement national global.



Ekniti Nitithanprapas a précisé que la prochaine étape consistait à s'assurer que les projets approuvés se traduisent par des dépenses réelles, et non par de simples autorisations administratives. Dans le cadre du programme Thailand FastPass, les investisseurs promus devront réaliser au moins 20 % de leur investissement effectif cette année.



Le gouvernement dynamisera également le projet Skill Bridge, intégré à sa stratégie d'investissement globale. Ce projet vise à soutenir le transfert de technologies et à améliorer les compétences des travailleurs thaïlandais afin qu'ils puissent répondre aux besoins des nouvelles industries.



Bien que la part des dépenses d'investissement dans le budget 2027 ait diminué, Ekniti Nitithanprapas a indiqué que le gouvernement pouvait encore accroître l'investissement global en mobilisant des fonds en dehors du processus budgétaire habituel.



Il a précisé que cette stratégie d'investissement s'appuierait sur plusieurs canaux, notamment les partenariats public-privé (PPP), le Fonds pour l'avenir de la Thaïlande et les investissements directs étrangers (IDE).



Ekniti Nitithanprapas a expliqué que la baisse du ratio d'investissement dans le budget reflétait les marges de manœuvre budgétaires limitées dont dispose actuellement le gouvernement. Il a toutefois ajouté que ces chiffres témoignaient également d'une meilleure transparence dans la présentation du budget.



Selon Ekniti Nitithanprapas, certaines dépenses récurrentes, auparavant non clairement ventilées, sont désormais présentées de manière plus transparente. Cela a augmenté la part visible des dépenses courantes et a donné l'impression que le budget d'investissement était plus faible en valeur absolue.



Il a déclaré que le gouvernement compenserait la situation budgétaire plus tendue en stimulant davantage les investissements du secteur privé et des entreprises publiques, tout en utilisant des mécanismes extrabudgétaires pour maintenir la dynamique économique. - VNA

source