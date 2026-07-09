Politique

Chine-Vietnam : un séminaire sur les expériences de construction du socialisme

Lors d’un séminaire organisé à Hanoï, le Parti communiste chinois (PCC) et le Parti communiste du Vietnam (PCV) ont mis en avant leurs expériences respectives dans la conduite de l’édification du socialisme. Les intervenants ont souligné l’importance de renforcer les échanges théoriques et le partage d’expériences en matière de gouvernance, de développement et de construction du Parti afin d'approfondir les relations bilatérales.

Photo: VOV
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Hanoï (VNA) - À l’occasion du 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC) et à l’approche du centenaire du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’ambassade de Chine au Vietnam a organisé, le 8 juillet à Hanoï, un séminaire consacré aux expériences des deux partis dans la conduite de l’édification du socialisme.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a rappelé que les relations entre les deux partis et les deux pays reposaient sur une longue tradition d’amitié, forgée par le Président Hô Chi Minh, le Président Mao Zedong et plusieurs générations de dirigeants. Selon lui, partis de conditions particulièrement difficiles, les deux partis communistes sont parvenus à tracer leurs propres voies de modernisation, démontrant la vitalité du socialisme scientifique.

Il a souligné que, grâce au renforcement constant de la construction du Parti, la Chine est passée d’un pays pauvre à la deuxième économie mondiale, enregistrant des avancées majeures dans des secteurs de pointe tels que le train à grande vitesse, l’intelligence artificielle, l’aérospatial, les sciences quantiques et la 5G. De son côté, le Vietnam a maintenu une croissance économique soutenue pendant plus de deux décennies, élargi la taille de son économie et de son revenu par habitant, multiplié par plus de quarante son commerce extérieur et rejoint le groupe des vingt premières puissances commerciales mondiales.

Le professeur associé et docteur Duong Trung Y, rédacteur en chef de la Revue Communiste, a estimé que, dans un contexte international marqué par de profondes mutations, les deux partis avaient démontré leur capacité à conduire leurs pays à travers les défis historiques tout en adaptant la construction du socialisme aux réalités nationales.

Selon lui, le principe consistant à placer le peuple au centre est clairement affirmé en Chine comme au Vietnam. Le PCC met en avant une philosophie de développement centrée sur le peuple. De son côté, le PCV réaffirme constamment le principe selon lequel "le peuple est à la racine". Son 14e Congrès a poursuivi cette réflexion en définissant le peuple comme le centre, le sujet, l’objectif et la force motrice de l’œuvre de Renouveau, d’édification et de défense de la Patrie. Les acquis de l’édification du socialisme doivent ainsi être évalués à l’aune de l’amélioration de la qualité de vie, du bonheur et du développement global de la population.

Les participants ont retracé les principales étapes de l’évolution des relations entre le PCC et le PCV, marquées d’abord par un soutien mutuel durant les luttes révolutionnaires, puis par un renforcement des échanges d’expériences en matière de gouvernance, de développement économique et de construction du système politique au cours de l’édification du socialisme. Avec la réforme et l’ouverture en Chine et le Renouveau au Vietnam, les deux partis ont également élargi leur coopération dans les domaines économique, commercial et de l’intégration internationale.

Aujourd’hui, la coopération entre les deux partis couvre de nombreux domaines, notamment les sciences et technologies, la défense, la culture, l’éducation et l’innovation.

Les participants ont appelé à approfondir les échanges sur la construction du Parti et l’édification du socialisme dans le contexte actuel. Ils ont estimé que les expériences accumulées par les deux partis constituaient une base importante pour renforcer les échanges théoriques, l’apprentissage mutuel et les capacités de gouvernance des deux pays. -VNA

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