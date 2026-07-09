Économie

UOB relève fortement sa prévision de croissance du PIB vietnamien à 8,5 % en 2026

La banque singapourienne UOB a relevé sa prévision de croissance du PIB du Vietnam pour 2026 à 8,5 %, contre 7 % auparavant, après les performances économiques meilleures que prévu enregistrées au premier semestre. Cette révision repose sur la solidité de la production manufacturière, la dynamique des investissements et l’afflux soutenu des investissements directs étrangers, malgré les incertitudes liées à l’environnement économique mondial.

Chaîne de production de modules de caméras et de composants électroniques destinés à l’exportation à la Sarl MCNEX VINA (à capitaux 100 % sud-coréens), située dans le parc industriel de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo: VNA
Chaîne de production de modules de caméras et de composants électroniques destinés à l’exportation à la Sarl MCNEX VINA (à capitaux 100 % sud-coréens), située dans le parc industriel de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Après une croissance économique supérieure aux attentes au premier semestre, la banque singapourienne UOB a relevé fortement sa prévision de croissance du PIB du Vietnam pour 2026, à 8,5 %, contre 7 % auparavant. Cette révision reflète la dynamique positive de la production industrielle, des investissements et des flux d’investissements directs étrangers (IDE), malgré les risques liés aux tensions géopolitiques et aux incertitudes du commerce mondial.

L’économie vietnamienne aborde le second semestre de 2026 sur une base plus favorable que prévu. Selon les données publiées le 3 juillet par l’Office national des statistiques, le PIB du deuxième trimestre a progressé de 8,39 % en glissement annuel, contre 7,94 % au premier trimestre, portant la croissance des six premiers mois à 8,18 %.

Dans sa dernière mise à jour, UOB estime que ces résultats dépassent largement ses prévisions initiales, dans un contexte marqué par la prolongation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et le maintien des prix de l’énergie à un niveau élevé. La croissance a été enregistrée dans l’ensemble des secteurs, notamment l’industrie, la construction, les services et l’agriculture, permettant au Vietnam de conserver sa position d’économie affichant la croissance la plus rapide au sein de l’ASEAN.

Sur cette base, UOB a relevé de 1,5 point de pourcentage sa prévision de croissance du PIB vietnamien en 2026, désormais fixée à 8,5 %. L’établissement financier estime toutefois que l’objectif de croissance de 10 % fixé par le gouvernement vietnamien restera difficile à atteindre dans un environnement économique mondial encore incertain.

Selon UOB, le principal moteur de la croissance continue d’être le secteur manufacturier. D’autres facteurs sont l’industrie manufacturière, la consommation finale, les flux d’investissements étrangers.

Pour UOB, ces résultats témoignent de la poursuite de la diversification des chaînes d’approvisionnement mondiales, dont le Vietnam continue de bénéficier. L’importance des nouveaux engagements d’investissement laisse également espérer une accélération des décaissements au cours des derniers mois de 2026, qui pourrait devenir l’une des meilleures années en matière d’attraction des IDE.

Le rapport relève toutefois une évolution défavorable de la balance commerciale. Les exportations de marchandises ont augmenté de 22,8 % au deuxième trimestre, mais les importations ont progressé beaucoup plus rapidement, de 38,14 %, entraînant un deuxième trimestre consécutif de déficit commercial, estimé à environ 11,8 milliards de dollars. Sur l’ensemble des six premiers mois, le déficit commercial a atteint près de 15 milliards de dollars, contrastant avec l’excédent de 7,9 milliards enregistré à la même période en 2025.

Selon UOB, cette situation ne résulte pas d’un affaiblissement des exportations, mais principalement de la hausse des coûts d’importation de l’énergie provoquée par les tensions au Moyen-Orient. Au cours des cinq premiers mois de l’année, les importations de produits pétroliers ont atteint environ 4,8 milliards de dollars.

La banque estime cependant que ces pressions pourraient progressivement diminuer si les prix de l’énergie se stabilisent après la reprise des négociations entre les États-Unis et l’Iran et le rétablissement des activités de transport dans le détroit d’Ormuz. Dans ce scénario, le Vietnam pourrait retrouver une situation d’excédent commercial d’ici la fin de l’année.

Parallèlement, l’inflation montre des signes de ralentissement après une période de hausse. L’indice des prix à la consommation (IPC) de juin a augmenté de 4,69 % sur un an, contre plus de 5 % les deux mois précédents. Sur les six premiers mois, l’IPC a progressé de 4,38 %, tandis que l’inflation sous-jacente s’est établie à 4,12 %.

UOB estime que les mesures gouvernementales visant à soutenir les prix des carburants et à encourager l’utilisation des véhicules électriques et des biocarburants ont contribué à limiter les pressions inflationnistes. Toutefois, l’évolution des cours mondiaux du pétrole reste un facteur à surveiller en raison de la situation géopolitique encore instable.

Dans ce contexte de croissance soutenue et de ralentissement progressif de l’inflation, UOB prévoit que la Banque d’État du Vietnam continuera de maintenir une politique monétaire stable durant le reste de l’année.

La banque estime qu’une hausse des taux d’intérêt serait peu efficace face à une inflation principalement liée aux coûts, tandis qu’une baisse des taux resterait prématurée tant que l’inflation demeure proche de l’objectif fixé. Le scénario le plus probable serait donc le maintien des taux directeurs actuels.

Sur le marché des changes, UOB considère que le dông vietnamien conserve une bonne capacité de résistance. Le taux de change dollar américain/dông vietnamien est resté relativement stable en juin, autour de 26 300 dôngs pour un dollar, grâce à la gestion flexible de la Banque d’État du Vietnam.

À moyen terme, UOB prévoit une poursuite de la stabilité du taux de change et une évolution progressive à la baisse. La banque estime également que la perspective d’une éventuelle reclassification du marché boursier vietnamien au statut de marché émergent en septembre 2026 pourrait soutenir davantage les flux d’investissements indirects dans les prochains mois. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #UOB #croissance #PIB #Vietnam #flux d’investissements directs étrangers #IDE
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Port maritime de Cai Mep. Photo: VNA

Le PIB du Vietnam progresse de 8,39 % au deuxième trimestre malgré les incertitudes mondiales

Lors de la conférence de presse consacrée à la publication des données socioéconomiques du deuxième trimestre et du premier semestre 2026, la directrice générale de l’Office national des statistiques, Nguyen Thi Huong, a estimé que la situation socioéconomique du pays affichait des résultats positifs dans la quasi-totalité des secteurs, et ce malgré les incertitudes de l’économie mondiale.

L’économie vietnamienne continue de faire preuve de résilience face à la pression sur les prix et aux incertitudes de l’environnement international. Photo: VNA

UOB salue la résilience de l’économie vietnamienne

Dans son rapport sur les perspectives économiques du troisième trimestre 2026, la banque UOB estime que l’économie vietnamienne demeure résiliente face aux incertitudes extérieures, tout en mettant en garde contre les risques liés à l’inflation et aux coûts énergétiques.

Malgré un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et l’incertitude commerciale, les perspectives économiques du Vietnam pour 2026 restent globalement positives. Photo: VNA

UOB : les perspectives économiques du Vietnam restent solides malgré les incertitudes mondiales

Malgré un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et l’incertitude commerciale, les perspectives économiques du Vietnam pour 2026 restent globalement positives. Selon la banque singapourienne United Overseas Bank Limited (UOB), la stabilité macroéconomique, la vigueur de la demande intérieure et les investissements dans les infrastructures devraient continuer de soutenir la croissance, même si certains risques extérieurs pourraient peser sur l’économie. 

Voir plus

Production de cadres photo destinés à l’exportation à la société INTCO Vietnam Co., Ltd. (à capitaux 100 % singapouriens), située dans le parc industriel de Bim Son, province de Thanh Hoa. Photo: VNA

Investissements étrangers : le Vietnam passe de l’attraction des capitaux à une stratégie de développement

Près de quarante ans après l’ouverture de son économie aux investissements étrangers, le Vietnam change d’approche : il ne s’agit plus seulement d’attirer davantage de capitaux internationaux, mais surtout de transformer ces ressources extérieures en leviers pour renforcer les capacités nationales, améliorer la compétitivité et accroître l’autonomie de l’économie, conformément à l’esprit de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique.

Vietnam Airlines renforce ses liaisons vers l’Asie du Nord-Est. Photo: VNA

Vietnam Airlines renforce ses liaisons vers l’Asie du Nord-Est

Vietnam Airlines prévoit d’augmenter la fréquence de plusieurs liaisons vers le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine) afin de répondre à la demande croissante de déplacements entre le Vietnam et l’Asie du Nord-Est. Cette expansion s’inscrit dans la stratégie de renforcement du réseau international de la compagnie et de développement des échanges touristiques et économiques.

La consommation des ménages contribue à la croissance économique. Photo: VNA

BAD : la croissance du Vietnam devrait rester la plus forte d’Asie du Sud-Est en 2026

La Banque asiatique de développement (BAD) maintient ses prévisions de croissance du Vietnam à 7,2 % en 2026 et 7,0 % en 2027, confirmant la position du pays comme économie à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Cette perspective favorable repose sur la solidité du secteur manufacturier, la dynamique des exportations, la stabilité de la demande intérieure et la poursuite des investissements.

Les participants à la Semaine de promotion des produits vietnamiens au Royaume-Uni 2026 se renseignent sur les produits vietnamiens. Photo: VNA

Le Vietnam renforce sa présence commerciale au Royaume-Uni

La Semaine de promotion des produits vietnamiens au Royaume-Uni 2026 s’est ouverte à Londres, visant à renforcer les liens entre entreprises vietnamiennes et britanniques, à promouvoir les marques vietnamiennes et à favoriser une intégration plus profonde des produits "Made in Vietnam" dans les chaînes d’approvisionnement et de distribution du marché britannique.

Une vue de la zone franche d'exportation de Tan Thuan, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Résolution n° 10-NQ/TW : cap sur des IDE de qualité

Au-delà de l'augmentation des flux d'investissements étrangers, le Vietnam ambitionne d'attirer des projets à forte valeur ajoutée, porteurs de technologies avancées et mieux intégrés au tissu économique national.