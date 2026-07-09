Économie

Vietnam Airlines renforce ses liaisons vers l’Asie du Nord-Est

Vietnam Airlines prévoit d’augmenter la fréquence de plusieurs liaisons vers le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine) afin de répondre à la demande croissante de déplacements entre le Vietnam et l’Asie du Nord-Est. Cette expansion s’inscrit dans la stratégie de renforcement du réseau international de la compagnie et de développement des échanges touristiques et économiques.

Vietnam Airlines renforce ses liaisons vers l’Asie du Nord-Est. Photo: VNA
Vietnam Airlines renforce ses liaisons vers l’Asie du Nord-Est. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Vietnam Airlines a annoncé l’augmentation de la fréquence de plusieurs lignes aériennes vers le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine), afin de répondre à la demande croissante de déplacements liés au tourisme, au commerce et aux visites familiales entre le Vietnam et les marchés d’Asie du Nord-Est.

Cette décision s’inscrit dans le plan de développement du réseau international de la compagnie, qui vise à renforcer les connexions sur les marchés à forte demande, notamment en augmentant la fréquence des vols existants et en offrant davantage de choix horaires aux passagers.

Au départ de Hanoï, Vietnam Airlines portera la fréquence de la liaison vers Taipei de 7 à 11 vols par semaine. La ligne Hanoï-Osaka (Japon) passera de 7 à 11 vols hebdomadaires entre le 26 octobre et le 30 novembre 2026, puis atteindra 14 vols par semaine à partir du 1er décembre 2026, soit environ deux vols par jour.

Depuis Da Nang, le réseau vers l’Asie du Nord-Est sera également élargi. La liaison vers Séoul (Incheon, République de Corée) sera portée à 14 vols par semaine à partir du 1er juillet. Les lignes Da Nang-Tokyo (Narita, Japon) et Da Nang-Osaka (Kansai, Japon) augmenteront respectivement à 11 et 5 vols hebdomadaires.

À cette occasion, Vietnam Airlines propose une offre promotionnelle sur les billets aller-retour. Les tarifs commencent à partir de 7,724 millions de dongs pour Hanoï-Taipei et de 14,660 millions de dôngs pour Hanoï-Osaka, taxes et frais inclus. Le programme s’applique aux billets émis jusqu’au 31 juillet 2026. Les membres du programme Lotusmiles bénéficieront de miles bonus selon leur classe de réservation.

L’augmentation des fréquences vers l’Asie du Nord-Est intervient alors que les échanges entre le Vietnam et cette région restent importants. Ces marchés constituent des destinations prioritaires du réseau de Vietnam Airlines, répondant aux besoins des voyageurs dans les domaines du tourisme, des affaires, des investissements et des échanges familiaux.

Selon l’Office général des statistiques du ministère des Finances, la République de Corée a été le deuxième plus grand marché de visiteurs internationaux du Vietnam au cours des six premiers mois de 2026, avec plus de 2,16 millions d’arrivées. Le Japon et Taïwan continuent également de jouer un rôle important dans les échanges touristiques bilatéraux.

Depuis le début de l’année 2026, Vietnam Airlines a ouvert ou annoncé plusieurs nouvelles lignes internationales, notamment vers Amsterdam (Pays-Bas), Colombo (Sri Lanka) et Phuket (Thaïlande). La compagnie a également renforcé les fréquences sur plusieurs liaisons stratégiques, notamment à destination de Singapour, de Manille (Philippines), de Moscou (Russie), de Kaohsiung (Taïwan, Chine), ainsi que de Melbourne et Sydney (Australie), afin de répondre à la progression de la demande liée au tourisme et aux échanges commerciaux.

Selon Vietnam Airlines, l’extension de son réseau international vise à renforcer la connectivité du Vietnam avec les marchés régionaux et mondiaux, tout en soutenant le développement du tourisme, du commerce et des investissements. Cette orientation figure parmi les priorités définies lors de la dernière Assemblée générale des actionnaires, avec pour objectif d’accroître les capacités d’exploitation de la compagnie, d’élargir sa présence sur les marchés internationaux et d’améliorer ses performances en 2026.

Pour 2026, la compagnie aérienne vise le transport de 27,73 millions de passagers et de 361 400 tonnes de fret, soit des augmentations respectives de 8,1 % et 6,2 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires consolidé devrait atteindre 138,9 billions de dongs, soit une hausse de plus de 12 % par rapport à 2025.

La compagnie continue de privilégier un réseau offrant une meilleure connectivité, afin de répondre aux besoins croissants des passagers et de contribuer au développement du tourisme et des échanges économiques entre le Vietnam et les marchés internationaux. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam Airlines #Asie du Nord-Est
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Les touristes étrangers venus au Vietnam. Photo: VNA

Vietnam Airlines renforce son réseau en Thaïlande avec près de 70 vols hebdomadaires

Avec l'ouverture d'une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Phuket, Vietnam Airlines porte à près de 70 le nombre de vols hebdomadaires opérés entre le Vietnam et la Thaïlande. Cette nouvelle desserte s'inscrit dans la stratégie d'expansion internationale de la compagnie nationale, qui entend renforcer sa connectivité, accélérer sa transformation numérique et poursuivre ses objectifs de croissance durable.

Voir plus

Chaîne de production de modules de caméras et de composants électroniques destinés à l’exportation à la Sarl MCNEX VINA (à capitaux 100 % sud-coréens), située dans le parc industriel de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo: VNA

UOB relève fortement sa prévision de croissance du PIB vietnamien à 8,5 % en 2026

La banque singapourienne UOB a relevé sa prévision de croissance du PIB du Vietnam pour 2026 à 8,5 %, contre 7 % auparavant, après les performances économiques meilleures que prévu enregistrées au premier semestre. Cette révision repose sur la solidité de la production manufacturière, la dynamique des investissements et l’afflux soutenu des investissements directs étrangers, malgré les incertitudes liées à l’environnement économique mondial.

Production de cadres photo destinés à l’exportation à la société INTCO Vietnam Co., Ltd. (à capitaux 100 % singapouriens), située dans le parc industriel de Bim Son, province de Thanh Hoa. Photo: VNA

Investissements étrangers : le Vietnam passe de l’attraction des capitaux à une stratégie de développement

Près de quarante ans après l’ouverture de son économie aux investissements étrangers, le Vietnam change d’approche : il ne s’agit plus seulement d’attirer davantage de capitaux internationaux, mais surtout de transformer ces ressources extérieures en leviers pour renforcer les capacités nationales, améliorer la compétitivité et accroître l’autonomie de l’économie, conformément à l’esprit de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique.

La consommation des ménages contribue à la croissance économique. Photo: VNA

BAD : la croissance du Vietnam devrait rester la plus forte d’Asie du Sud-Est en 2026

La Banque asiatique de développement (BAD) maintient ses prévisions de croissance du Vietnam à 7,2 % en 2026 et 7,0 % en 2027, confirmant la position du pays comme économie à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Cette perspective favorable repose sur la solidité du secteur manufacturier, la dynamique des exportations, la stabilité de la demande intérieure et la poursuite des investissements.

Les participants à la Semaine de promotion des produits vietnamiens au Royaume-Uni 2026 se renseignent sur les produits vietnamiens. Photo: VNA

Le Vietnam renforce sa présence commerciale au Royaume-Uni

La Semaine de promotion des produits vietnamiens au Royaume-Uni 2026 s’est ouverte à Londres, visant à renforcer les liens entre entreprises vietnamiennes et britanniques, à promouvoir les marques vietnamiennes et à favoriser une intégration plus profonde des produits "Made in Vietnam" dans les chaînes d’approvisionnement et de distribution du marché britannique.

Une vue de la zone franche d'exportation de Tan Thuan, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Résolution n° 10-NQ/TW : cap sur des IDE de qualité

Au-delà de l'augmentation des flux d'investissements étrangers, le Vietnam ambitionne d'attirer des projets à forte valeur ajoutée, porteurs de technologies avancées et mieux intégrés au tissu économique national.