Vietnam Airlines renforce ses liaisons vers l’Asie du Nord-Est

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Hanoï (VNA) – Vietnam Airlines a annoncé l’augmentation de la fréquence de plusieurs lignes aériennes vers le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine), afin de répondre à la demande croissante de déplacements liés au tourisme, au commerce et aux visites familiales entre le Vietnam et les marchés d’Asie du Nord-Est.

Cette décision s’inscrit dans le plan de développement du réseau international de la compagnie, qui vise à renforcer les connexions sur les marchés à forte demande, notamment en augmentant la fréquence des vols existants et en offrant davantage de choix horaires aux passagers.

Au départ de Hanoï, Vietnam Airlines portera la fréquence de la liaison vers Taipei de 7 à 11 vols par semaine. La ligne Hanoï-Osaka (Japon) passera de 7 à 11 vols hebdomadaires entre le 26 octobre et le 30 novembre 2026, puis atteindra 14 vols par semaine à partir du 1er décembre 2026, soit environ deux vols par jour.

Depuis Da Nang, le réseau vers l’Asie du Nord-Est sera également élargi. La liaison vers Séoul (Incheon, République de Corée) sera portée à 14 vols par semaine à partir du 1er juillet. Les lignes Da Nang-Tokyo (Narita, Japon) et Da Nang-Osaka (Kansai, Japon) augmenteront respectivement à 11 et 5 vols hebdomadaires.

À cette occasion, Vietnam Airlines propose une offre promotionnelle sur les billets aller-retour. Les tarifs commencent à partir de 7,724 millions de dongs pour Hanoï-Taipei et de 14,660 millions de dôngs pour Hanoï-Osaka, taxes et frais inclus. Le programme s’applique aux billets émis jusqu’au 31 juillet 2026. Les membres du programme Lotusmiles bénéficieront de miles bonus selon leur classe de réservation.

L’augmentation des fréquences vers l’Asie du Nord-Est intervient alors que les échanges entre le Vietnam et cette région restent importants. Ces marchés constituent des destinations prioritaires du réseau de Vietnam Airlines, répondant aux besoins des voyageurs dans les domaines du tourisme, des affaires, des investissements et des échanges familiaux.

Selon l’Office général des statistiques du ministère des Finances, la République de Corée a été le deuxième plus grand marché de visiteurs internationaux du Vietnam au cours des six premiers mois de 2026, avec plus de 2,16 millions d’arrivées. Le Japon et Taïwan continuent également de jouer un rôle important dans les échanges touristiques bilatéraux.

Depuis le début de l’année 2026, Vietnam Airlines a ouvert ou annoncé plusieurs nouvelles lignes internationales, notamment vers Amsterdam (Pays-Bas), Colombo (Sri Lanka) et Phuket (Thaïlande). La compagnie a également renforcé les fréquences sur plusieurs liaisons stratégiques, notamment à destination de Singapour, de Manille (Philippines), de Moscou (Russie), de Kaohsiung (Taïwan, Chine), ainsi que de Melbourne et Sydney (Australie), afin de répondre à la progression de la demande liée au tourisme et aux échanges commerciaux.

Selon Vietnam Airlines, l’extension de son réseau international vise à renforcer la connectivité du Vietnam avec les marchés régionaux et mondiaux, tout en soutenant le développement du tourisme, du commerce et des investissements. Cette orientation figure parmi les priorités définies lors de la dernière Assemblée générale des actionnaires, avec pour objectif d’accroître les capacités d’exploitation de la compagnie, d’élargir sa présence sur les marchés internationaux et d’améliorer ses performances en 2026.

Pour 2026, la compagnie aérienne vise le transport de 27,73 millions de passagers et de 361 400 tonnes de fret, soit des augmentations respectives de 8,1 % et 6,2 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires consolidé devrait atteindre 138,9 billions de dongs, soit une hausse de plus de 12 % par rapport à 2025.

La compagnie continue de privilégier un réseau offrant une meilleure connectivité, afin de répondre aux besoins croissants des passagers et de contribuer au développement du tourisme et des échanges économiques entre le Vietnam et les marchés internationaux. -VNA

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