Politique

Le Vietnam et le Laos renforcent leur amitié via le 3e Échange d'amitié sur la défense frontalière

Plusieurs activités ont contribué à renforcer l'amitié particulière qui unit les deux pays ainsi que leur engagement commun à bâtir une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, et son homologue lao, le général d’armée Khamliang Outhakaysone, au 3ᵉ Échange d'amitié sur la défense frontalière Vietnam-Laos. Photo: baotintuc.vn
Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, et son homologue lao, le général d’armée Khamliang Outhakaysone, au 3ᵉ Échange d'amitié sur la défense frontalière Vietnam-Laos. Photo: baotintuc.vn

Nghe An (VNA) – Une série d'activités mettant en lumière les dimensions politique, militaire et humanitaire du 3ᵉ Échange d'amitié sur la défense frontalière Vietnam-Laos s'est déroulée le 9 juillet au poste-frontière international de Nam Can (Nghe An, Vietnam) et celui de Nam On (Bolikhamsai, Laos).

Ces activités ont contribué à renforcer l'amitié particulière qui unit les deux pays ainsi que leur engagement commun à bâtir une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.

Les délégations vietnamienne et lao de haut niveau étaient respectivement conduites par le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, et son homologue lao, le général d’armée Khamliang Outhakaysone.

À la borne frontière n° 460, les deux ministres de la Défense ont participé conjointement à la cérémonie traditionnelle de repeinture de la borne. Au-delà de sa portée symbolique, cette cérémonie a illustré la détermination des deux Partis, des deux États et de leurs forces armées à consolider les acquis de la délimitation et du bornage de la frontière commune, et à faire de la frontière Vietnam-Laos un symbole de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

Les deux ministres ont également planté un arbre de l'amitié à proximité de la borne frontière, côté lao, témoignant ainsi de la solidarité spécilae et indéfectible qui s'est forgée et renforcée au fil des générations.

Un autre moment fort du programme a été la cérémonie de pose de la première pierre du poste de coordination des gardes-frontières Laos-Vietnam, une infrastructure financée et construite par le ministère vietnamien de la Défense, offerte au Laos.

Plus tard, à l'école primaire Thong Nam Mun, les deux ministres ont remis 100 bourses d'études et divers cadeaux à des élèves défavorisés.

Les délégations ont également visité le poste médical militaro-civil de Xop Torng, construit par les gardes-frontières de Nghe An et offert au Laos en 2017. Au cours de cette visite, le personnel médical a assuré des consultations gratuites et distribué des médicaments aux habitants, tandis que du bétail a été remis à des familles lao défavorisées.-VNA

#échange d'amitié sur la défense frontalière Vietnam-Laos #CPTPP #NQ 59 Laos
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