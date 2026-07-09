Économie

L'accord Vietnam-AELE renforce l'ouverture commerciale du Vietnam

Le Vietnam a salué la conclusion des négociations de l'Accord de libre-échange avec les pays de l'AELE, un jalon majeur qui portera à 18 le nombre d'accords commerciaux conclus par le pays.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA
La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA


Hanoï (VNA) - Le 2 juillet, le Vietnam et les États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ont publié une déclaration conjointe annonçant la conclusion des négociations de l'Accord de libre-échange Vietnam-AELE. Cette avancée témoigne de la détermination des deux parties à parvenir à la signature de l'accord après quatorze années de négociations.

C'est ce qu'a annoné la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, lors du point presse régulier du ministère, tenu le 9 juillet. Interrogée par la presse sur cet événement, elle a déclaré :

« Le Vietnam se félicite des résultats obtenus dans les négociations avec les États membres de l'AELE. L'Accord de libre-échange Vietnam-AELE constitue une étape importante dans les efforts du pays pour élargir son réseau d'accords commerciaux, portant à 18 le nombre total d'accords de libre-échange conclus avec ses partenaires et renforçant les liens globaux entre le Vietnam et l'Europe.

Le Vietnam poursuivra une coopération étroite avec les États membres de l'AELE afin de signer rapidement l'accord et de mettre en œuvre efficacement ses engagements, dans le but de promouvoir les échanges commerciaux, les investissements et d'élargir la coopération dans les domaines d'intérêt commun. »

Lors du point presse, Pham Thu Hang a indiqué que les récentes pluies torrentielles, inondations, tornades et glissements de terrain avaient causé d'importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs régions de Chine, notamment à la suite de la rupture d'un barrage à Nanning.

Le 8 juillet, le secrétaire général du Parti et président To Lam, ainsi que le Premier ministre Le Minh Hung, ont adressé des messages de condoléances au secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping, ainsi qu'au Premier ministre Li Qiang. Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a également adressé des messages de sympathie au ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et, auparavant, au secrétaire du comité régional du Parti du Guangxi, Chen Gang.

« Nous adressons une nouvelle fois au gouvernement et au peuple chinois, en particulier aux habitants du Guangxi, nos sincères condoléances et notre solidarité face aux lourdes pertes causées par ces catastrophes naturelles », a déclaré Pham Thu Hang.

S'appuyant sur les informations transmises par les représentations diplomatiques vietnamiennes en Chine, la porte-parole a précisé qu'à ce jour, aucun ressortissant vietnamien n'avait été signalé parmi les personnes touchées.

Les représentations vietnamiennes continuent de suivre attentivement l'évolution de la situation et de coopérer étroitement avec les autorités chinoises afin d'être prêtes à mettre en œuvre, si nécessaire, les mesures de protection consulaire appropriées.

Elle a également invité les citoyens vietnamiens rencontrant des difficultés à contacter la ligne d'assistance consulaire du ministère des Affaires étrangères. - VNA

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