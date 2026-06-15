Politique

Le Vietnam salue l'annonce d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran

Le Vietnam a salué l'annonce d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, exprimant l'espoir que les parties procéderont rapidement à sa signature et à sa mise en œuvre afin de contribuer à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA
La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï, 15 juin (VNA) – Le Vietnam salue l'annonce par les États-Unis et l'Iran de leur accord de paix, a déclaré le 15 juin la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Répondant à une question de la presse concernant la réaction du Vietnam à cette annonce, la porte-parole a indiqué que le Vietnam appréciait hautement les efforts déployés pour parvenir à cet accord.

« Nous appelons les parties concernées à procéder rapidement à la signature et à la mise en œuvre intégrale de cet accord, créant ainsi les conditions favorables à l’aboutissement d’une solution globale et durable, susceptible d’apporter la paix et la stabilité au Moyen-Orient, y compris dans le détroit d’Ormuz, sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Cette démarche servira les intérêts des pays de la région et contribuera à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région comme dans le monde », a déclaré Pham Thu Hang. - VNA

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#Moyen-Orient #États-Unis #Iran #accord de paix
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