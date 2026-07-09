Le Port international de Long An reçoit une distinction internationale pour son modèle de port vert et intelligent

Tay Ninh (VNA) - Le Port international de Long An est devenu la première entreprise vietnamienne à recevoir le prix "Smart Green Port Company of the Year 2026", décerné par le cabinet américain Frost & Sullivan dans le cadre des Best Practices Awards 2026 pour la région Asie-Pacifique. Cette distinction marque une nouvelle étape dans le développement des ports verts, des ports intelligents et d'une logistique durable au Vietnam.

L'annonce a été faite lors de la conférence et de l'exposition ASEAN Ports & Logistics 2026, organisées à Kuala Lumpur, en Malaisie. Selon Vo Quoc Huy, président du conseil d'administration et directeur général du Port international de Long An, cette récompense confirme la reconnaissance croissante des ports vietnamiens dans les domaines de la transformation numérique et du développement d'une logistique moderne.

D'après lui, ce prix constitue une reconnaissance internationale de la stratégie poursuivie par l'entreprise, qui repose sur l'innovation technologique, la transition verte et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle afin de renforcer sa compétitivité et de créer une valeur durable pour ses clients et partenaires.

Dans un contexte où les chaînes d'approvisionnement mondiales évoluent vers la numérisation, la réduction des émissions de carbone et le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), Frost & Sullivan, un cabinet d’études et de conseil de renommée mondiale, a salué les efforts du Port international de Long An en faveur de son intégration internationale et du développement d'un système logistique axé sur la transition verte.

Le port a développé un écosystème numérique intégrant plusieurs plateformes de gestion d'entreprise et d'exploitation portuaire, notamment SAP S/4HANA, TOS, E-Port et WMS, reliant les quais, les entrepôts, le transport et les clients. L'application de ces technologies permet d'améliorer la productivité, d'accroître la transparence des opérations et d'optimiser la chaîne logistique.

Parallèlement à sa transformation numérique, l'entreprise met en œuvre plusieurs initiatives de développement durable, notamment l'installation de panneaux solaires en toiture, l'électrification des équipements portuaires, l'utilisation de grues électriques et des solutions d'économie d'énergie, contribuant ainsi à l'objectif de neutralité carbone fixé par le Vietnam.

Lors de la conférence ASEAN Ports & Logistics 2026, qui réunit plus de 300 responsables, experts, exploitants portuaires, compagnies maritimes et fournisseurs de technologies de la région, le Port international de Long An a présenté son modèle de Smart Green Port et partagé son expérience en matière de transformation numérique ainsi que de développement d'un écosystème intégré associant port, industrie et logistique.

Dans le cadre de l'exposition, l'entreprise a également présenté son complexe intégré de 1 935 hectares combinant port maritime, zones industrielles, services urbains et logistiques. Grâce à sa position reliant Hô Chi Minh-Ville, le delta du Mékong et les principales routes maritimes internationales, ce modèle contribue à fluidifier le transport des marchandises, à réduire les coûts logistiques et à renforcer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement.

Autre résultat notable, le Port international de Long An a été désigné port hôte de la conférence et de l'exposition ASEAN Ports & Logistics 2027, prévues du 23 au 25 mars 2027 à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Vo Quoc Huy, cette double reconnaissance offrira au Vietnam une occasion de promouvoir les capacités de son secteur portuaire, de sa logistique et de son environnement d'investissement auprès des partenaires internationaux. Le Port international de Long An poursuivra ses investissements dans les infrastructures, les technologies et les solutions logistiques vertes afin de renforcer la compétitivité des ports vietnamiens et leur intégration dans les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales. -VNA

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