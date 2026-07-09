Culture-Sports

Gia Lai reconnaît deux nouveaux sites touristiques et enrichit son offre

Les décisions portant reconnaissance de nouveaux sites touristiques provinciaux à Gia Lai viennent d'être remises le 9 juillet. 

Remise de la décision de reconnaître officiellement deux destinations touristiques. Photo : VNA
Remise de la décision de reconnaître officiellement deux destinations touristiques. Photo : VNA

Gia Lai (VNA) - Le Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Gia Lai a officiellement annoncé et remis le 9 juillet, dans le quartier de Quy Nhon Nam, les décisions portant reconnaissance de nouveaux sites touristiques provinciaux. Cette initiative constitue une action concrète visant à célébrer le 65ᵉ anniversaire de la création du secteur touristique du Vietnam. Les deux nouveaux sites reconnus sont le Parc national de Kon Ka Kinh et Yuragi Chaya Quy Nhon, portant à quatre le nombre total de destinations touristiques certifiées dans la province. Cette reconnaissance contribue à enrichir l'offre touristique de Gia Lai, à l'approche de l'Année nationale du Tourisme – Gia Lai 2026.

Le Parc de Kon Ka Kinh se distingue par un écosystème abritant des espèces rares telles que le garrulaxe de Kon Ka Kinh, le douc à pattes grises ou le muntjac de Truong Son. Il dispose également de ressources variées : le pic Da Trang (1 330 m), les cascades Pho Tuong, P'ne et 95, ainsi qu'une forêt de banians et un pin à cinq feuilles séculaires classés arbres patrimoniaux. Ce site est la seule forêt à usage spécial de Gia Lai à avoir obtenu les deux titres de Parc patrimonial de l'ASEAN et de zone centrale de la Réserve mondiale de biosphère de Kon Ha Nung. Sa zone tampon contribue également à préserver les valeurs culturelles des villages de Dek Yeng, Hyer et De BTuc, notamment à travers les festivals du riz nouveau et les cérémonies des gongs.

De son côté, Yuragi Chaya est une escale privilégiée pour explorer l'esthétique nippone à Quy Nhon. Ce lieu est comparé à un « petit Japon » avec son atmosphère sereine, ses portails Torii vermillon, ses allées de bambous, ses bains onsen et sa gastronomie raffinée incluant sushi, sashimi, thon rouge ou bœuf Wagyu de Kagoshima.

Auparavant, les autorités provinciales avaient déjà reconnu les sites de Ham Ho Rosa Alba et du parc animalier FLC Quy Nhon. La reconnaissance de ces nouveaux sites permet ainsi d'élargir la gamme des expériences proposées aux visiteurs, allant de l'écotourisme à la découverte culturelle et gastronomique. Do Thi Dieu Hanh, directrice du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que 2026 constituera une année décisive, alors que Gia Lai entre dans une nouvelle phase de développement. La province a été choisie pour accueillir l'Année nationale du Tourisme sous le thème « La grande forêt rencontre la mer bleue ».

Afin d'atteindre ses objectifs à l'horizon 2030, à savoir accueillir 18,5 millions de visiteurs et générer 35 000 milliards de dôngs de recettes touristiques, Gia Lai prévoit de développer des produits à forte identité locale. Parmi les priorités figurent les circuits Quy Nhon – Nhon Chau, les espaces touristiques Bien Ho – Kon Ka Kinh, ainsi que la valorisation des villages des communautés Bahnar et Jrai. La province prévoit également d'investir dans les infrastructures de transport reliant le littoral aux hauts plateaux et dans des complexes de villégiature haut de gamme.

Au premier semestre, la province a enregistré 8 750 000 arrivées touristiques, en hausse de 19 % par rapport à 2025, générant 19 010 milliards de dôngs.- VNA

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