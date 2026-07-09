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Les ressources humaines, fondement de la promotion du patrimoine documentaire

Contrairement aux vestiges ou aux artefacts, le patrimoine documentaire renferme des informations originales reflétant l’histoire, la culture, la science et la vie sociale à travers de nombreuses périodes, sous forme de documents administratifs, de manuscrits anciens, de cartes, d’images ou de données électroniques. La valeur du patrimoine réside non seulement dans son authenticité, mais aussi dans son caractère unique, son intégrité et son rayonnement.

Littérature gravée sur l’architecture de la porte du Midi (Ngo Môn), porte principale de la Cité impériale considérée comme le symbole de Huê. Photo : qdnd.vn
Littérature gravée sur l’architecture de la porte du Midi (Ngo Môn), porte principale de la Cité impériale considérée comme le symbole de Huê. Photo : qdnd.vn

Hanoi (VNA) – Dans le parcours de conservation et de promotion du patrimoine documentaire, les ressources humaines représentent un facteur clé. Lorsque la Loi sur le patrimoine culturel de 2024 établit de nouvelles exigences en matière d’identification, de conservation et de numérisation des biens du patrimoine documentaire, la constitution d’une main-d’œuvre qualifiée devient une condition déterminante pour la conservation et la diffusion durables du trésor des mémoires de la nation.

Trésor inestimable du patrimoine documentaire

Contrairement aux vestiges ou aux artefacts, le patrimoine documentaire renferme des informations originales reflétant l’histoire, la culture, la science et la vie sociale à travers de nombreuses périodes, sous forme de documents administratifs, de manuscrits anciens, de cartes, d’images ou de données électroniques. La valeur du patrimoine réside non seulement dans son authenticité, mais aussi dans son caractère unique, son intégrité et son rayonnement.

Selon Pham Thi Khanh Ngân, cheffe du Bureau du Département du patrimoine culturel, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Vietnam possède un trésor inestimable du patrimoine documentaire, mais se trouve confronté à la problématique d’une conservation fragmentée.

À Huê, capitale du patrimoine, possède quatre des onze biens du patrimoine documentaire reconnus par l’UNESCO, à savoir les tablettes de bois de la dynastie des Nguyên (2009), les châu ban (documents administratifs) des Nguyên (2014), la littérature gravée sur l’architecture royale de Huê (2016) et les bas-reliefs gravés sur les neuf urnes de bronze dans la Cité impériale de Huê (2024).

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Les neuf urnes dynastiques en bronze, les plus grandes du Vietnam, symbolisent l’autorité et la puissance de la dynastie des Nguyên. Photo: CVN

Dà Nang abrite une vaste collection de documents historiques, comprenant plus de 450 stèles en pierre, 1.200 décrets royaux, 6.000 panneaux de phrases parallèles et panneaux horizontaux, ainsi qu’un système d’inscriptions cham anciennes.

, dont la vieille ville de Hôi An en compte plus de 2.000 pages de documents originaux et des milliers de généalogies et de registres fonciers relatifs au à l’ancien port marchant d’Asie du Sud-Est du 17e au 19e siècle.

À elle seule, Hôi An recense plus de 2.000 pages de documents originaux et des milliers de généalogies et de registres cadastraux relatifs au port de commerce international qui connut son apogée entre le XVIIe et le XIXe siècle.

Cependant, de nombreux documents précieux demeurent dispersés au sein des lignées familiales et des institutions religieuses et sont de plus en plus vulnérables aux inondations, aux moisissures et aux intempéries.

Le Dr Phan Thanh Hai, directeur du Département de la culture et des sports de Huê, a déclaré que la valeur du patrimoine documentaire reste encore largement méconnue. Nombreux sont ceux qui se contentent d’admirer l’architecture des sites patrimoniaux sans saisir pleinement la profondeur culturelle de chaque vers, inscription calligraphique et texte épigraphique qui y est conservé. La sensibilisation des jeunes, des établissements scolaires et de la société en général demeure limitée, au regard de l’importance reconnue par l’UNESCO.

Amélioration de la qualité des ressources humaines

La Loi sur le patrimoine culturel de 2024, entrée en vigueur le 1er juillet 2025, consacre pour la première fois un chapitre entier à la protection et à la valorisation du patrimoine documentaire. Elle impose l’établissement d’états de conservation, la mise en œuvre de mesures de conservation et de restauration, ainsi que la numérisation obligatoire et la sauvegarde des documents dans le système national de bases de données.

Ces dispositions exigent un contingent d’archivistes hautement qualifié, car des erreurs d’identification, de conservation ou de numérisation pourraient entraîner des pertes irréversibles des documents originaux.

Pour remédier à cette problématique, du 19 au 21 juin 2026, le Département du patrimoine culturel, en collaboration avec le Département municipal de la culture et des sports, a organisé une formation professionnelle à destination des spécialistes du patrimoine documentaire venus de tout le pays.

Selon Pham Phu Ngoc, directeur du Centre de conservation du patrimoine culturel mondial de Hôi An, ce programme constitue une étape indispensable pour aider les collectivités locales à se conformer aux exigences de la nouvelle loi.

Cette formation était axée sur le partage d’expériences en matière d’identification du patrimoine documentaire et de préparation de dossiers de candidature conformément à la Loi sur le patrimoine culturel et aux normes de l’UNESCO.

Pham Thi Khanh Ngân, cheffe du Bureau du Département du patrimoine culturel, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a indiqué que la nouvelle réglementation élargit la définition du patrimoine documentaire aux collections détenues par les familles, les organisations religieuses et les particuliers.

La responsale a cité à ce titre l’inscription de la Collection du compositeur Hoàng Vân, qui comprend plus de 700 œuvres musicales de 1951 à 2010 et se distingue par la diversité de ses matériaux et par la grande variété de formes et de genres musicaux, au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO. Ceci offre aux citoyens la possibilité de participer à la préservation et à la documentation des précieuses collections familiales.

Les experts du patrimoine et les organismes de gestion ont également proposé de construire un écosystème interconnecté reliant les musées, les bibliothèques, les archives et les universités ; d’accélérer les inventaires, la numérisation, la transcription et la traduction ; de développer des bases de données ouvertes, des systèmes d’interprétation numérique, des applications de réalité virtuelle et des produits d’éducation au patrimoine.

Selon les experts du Programme Mémoire du monde de l’UNESCO, la combinaison d’un cadre juridique transparent, d’une stratégie de numérisation complète et d’une main-d’œuvre qualifiée à l’échelle internationale fournira une base solide pour préserver, utiliser et diffuser la valeur du patrimoine documentaire du Vietnam, permettant ainsi à la mémoire collective de la nation d’être transmise durablement aux générations futures. – VNA

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