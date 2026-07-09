Du Nord au Sud du Vietnam, le défi hors norme d’un étudiant français

Paris (VNA) – Après plus d’un mois de marche à travers les forêts et les montagnes du Nord-Ouest du Vietnam, le Français Joal Paillaud, 20 ans, a franchi les 1.000 premiers kilomètres de son défi : parcourir plus de 4.200 km entre l’extrême nord et l’extrême sud du Vietnam.



Joal est parti en juin du mât du drapeau de Lung Cu, dans la province de Ha Giang, avec pour seul bagage un sac à dos. Il affirme que son périple se déroule comme prévu et qu’il reste en bonne condition physique.



Le jeune étudiant décrit ses premiers jours dans les montagnes du Nord comme une expérience « extraordinaire ». S’il avait entendu parler de l’hospitalité des Vietnamiens avant son départ, la réalité a, selon lui, largement dépassé ses attentes. L’un des souvenirs les plus marquants de son aventure remonte au jour où il s’est perdu pendant plus d’une journée dans une forêt du parc national de Hoang Lien, près de Sa Pa. Après de longues heures sans parvenir à retrouver son chemin, Joal a dû déclencher sa balise de détresse, tandis que sa famille, restée en France, s’apprêtait à contacter l’ambassade de France à Hanoï. C’est à ce moment-là qu’il a croisé des habitants, qui l’ont aidé à retrouver son chemin en toute sécurité.



Au-delà de cet épisode, Joal retient surtout les sourires, la générosité et l’accueil chaleureux des Vietnamiens. Il évoque notamment un adolescent de 14 ans qui lui a offert un paquet d’algues, ainsi que les nombreux habitants qui l’ont spontanément hébergé.



Arrivé à Hanoï en début de semaine, après avoir retrouvé un ami, Joal poursuivra son périple le long du littoral, en passant par Ninh Binh jusqu’à Mui Ne, avec l’objectif de rejoindre l’extrême sud du Vietnam.



Confiant pour la suite, il espère porter sa moyenne quotidienne de 40 à 55 km grâce à un relief plus favorable. Il redoute toutefois la chaleur humide du Centre et du Sud du pays et prévoit de s’élancer dès 5 heures du matin.



Selon Sud Ouest, Joal partage régulièrement son aventure sur les réseaux sociaux et vend des tee-shirts à l’effigie de son projet afin de contribuer au financement de cette traversée exceptionnelle. -VNA