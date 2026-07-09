Politique

Le Premier ministre appelle à moderniser le réseau national de santé

Le Premier ministre Le Minh Hung a appelé à accélérer la modernisation du système de santé afin d’améliorer l’accès de la population à des soins de qualité.

Le Premier ministre Le Minh Hung à la cérémonie d'inauguration de l’antenne de l’Hôpital de l’amitié Vietnam-Allemagne dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung à la cérémonie d'inauguration de l’antenne de l’Hôpital de l’amitié Vietnam-Allemagne dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) – Le 9 juillet après-midi, le Premier ministre Le Minh Hung a assisté à la cérémonie d’inauguration de l’antenne de l’Hôpital de l’amitié Vietnam-Allemagne dans la province de Ninh Binh.

La mise en service de cet établissement marque une étape importante dans la stratégie de développement du réseau de soins de haute qualité, visant à renforcer les capacités médicales régionales et à désengorger les hôpitaux centraux de Hanoï.

Conçue comme un centre hospitalier de pointe, l’antenne de l’Hôpital de l’amitié Vietnam-Allemagne à Ninh Binh dispose d’une capacité d’accueil de 1.000 lits, sur une superficie construite de plus de 30.500 m² et une surface totale de plancher de près de 120.000 m².

Son infrastructure comprend, entre autres, des services de consultation, d’hospitalisation, de chirurgie et de réanimation, aménagés selon des normes modernes.

L’établissement donnera la priorité au développement rapide de spécialités à forte demande, notamment la traumatologie, la neurochirurgie, la chirurgie de la colonne vertébrale, la médecine physique et de réadaptation, ainsi que la chirurgie digestive.

S’exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que la mise en service des antennes de l’Hôpital de l’amitié Vietnam-Allemagne et de l’Hôpital Bach Mai à Ninh Binh revêtait une importance particulière pour le secteur de la santé, la province de Ninh Binh et les localités voisines. Elle témoigne de la détermination constante du Parti, de l’État, du gouvernement et du ministère de la Santé à améliorer la protection, les soins et la santé de la population.

Au nom du gouvernement, il a salué les efforts du ministère de la Santé, des deux hôpitaux, des autorités de la province de Ninh Binh ainsi que des maîtres d’œuvre, qui ont surmonté de nombreuses difficultés afin de mobiliser les moyens nécessaires à la mise en service de ces deux établissements.

Le chef du gouvernement a souligné que, dans le processus de développement et de défense du pays, l’être humain demeurait le centre, l’objectif et le principal moteur. Pour assurer une croissance rapide et durable, la population doit bénéficier d’un système de santé moderne, équitable, efficace et accessible. L’ouverture de chaque nouvel établissement de santé ne répond pas seulement aux besoins de prise en charge médicale, mais contribue également à améliorer la qualité des ressources humaines et la compétitivité de l’économie nationale.

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Cérémonie d'inauguration de l’antenne de l’Hôpital de l’amitié Vietnam-Allemagne dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA

Selon lui, la mise en service des antennes de l’Hôpital de l’amitié Vietnam-Allemagne et de l’Hôpital Bach Mai à Ninh Binh constitue une étape concrète dans la réorganisation du réseau national de santé, permettant à la population d’accéder à des services médicaux de haute qualité à un coût raisonnable.

Le chef du gouvernement a demandé au ministère de la Santé de perfectionner les mécanismes et les politiques visant à développer un système de santé moderne, cohérent et performant. Il a également appelé à renforcer la décentralisation, les activités d’inspection et de contrôle, à accélérer la réforme des procédures administratives et à moderniser la gouvernance hospitalière.

Par ailleurs, il a demandé aux antennes de l’Hôpital de l’amitié Vietnam-Allemagne et de l’Hôpital Bach Mai à Ninh Binh de continuer à garantir la qualité des soins, la sécurité des patients et le respect de l’éthique médicale. Les deux établissements sont également appelés à renforcer la formation, le transfert de techniques vers les hôpitaux provinciaux, le développement des nouvelles technologies et la transformation numérique afin de contribuer au renforcement du système de santé dans son ensemble. -VNA

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