Sciences

Vietnam et Israël : une coopération renforcée dans l’agriculture de haute technologie

Les entreprises et experts israéliens, notamment ceux de l'Université Ben-Gourion, ont introduit une vaste gamme de technologies et de solutions destinées à une agriculture durable, incluant l'irrigation intelligente, les technologies de serres, la microbiologie, les solutions post-récolte, l’aquaculture et la transformation numérique.

Nghiêm Thị Kim Thập
Ofer Fohrer, responsable au sein de l'Administration du commerce extérieur du ministère israélien de l'Économie et de l'Industrie, expose les perspectives de coopération bilaréale. Photo: VNA
Ofer Fohrer, responsable au sein de l'Administration du commerce extérieur du ministère israélien de l'Économie et de l'Industrie, expose les perspectives de coopération bilaréale. Photo: VNA

Tel Aviv (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Israël a organisé, le 9 juillet à Tel Aviv, un séminaire hybride consacré à la connectivité dans l'agriculture de haute technologie entre les deux pays, marquant ainsi le 33e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Cet événement a réuni des représentants du ministère israélien de l'Économie et de l'Industrie, des universitaires, des chercheurs ainsi que de nombreux chefs d'entreprise opérant dans le secteur de l’agriculture de haute technologie.

Lors de l'ouverture de la conférence, l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, a souligné l'immense potentiel de coopération entre les deux nations dans ce domaine, particulièrement au moment où le Vietnam accélère la restructuration de son secteur agricole afin d'accroître la valeur ajoutée, le développement durable et l'application des sciences et des technologies à la production.

Le diplomate a affirmé que l'expertise d'Israël dans le développement de solutions agricoles de pointe répond parfaitement aux besoins de modernisation du Vietnam, tout en exprimant l'espoir que ce séminaire favorisera une coopération concrète entre les localités, les instituts de recherche et les entreprises.

vnanet-israel-1.jpg
L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, prend la parole lors du séminaire. Photo: VNA

Au cours des échanges, Ofer Fohrer, responsable au sein de l'Administration du commerce extérieur du ministère israélien de l'Économie et de l'Industrie, a exposé les perspectives de coopération en matière de commerce, d'investissement et d’agriculture de haute technologie entre les deux pays.

Parallèlement, des experts vietnamiens ont présenté l'état des lieux et les solutions pour promouvoir l'intégration de l'intelligence artificielle, de la robotique et des technologies numériques dans les exploitations agricoles du pays.

Les entreprises et experts israéliens, notamment ceux de l'Université Ben-Gourion, ont introduit une vaste gamme de technologies et de solutions destinées à une agriculture durable, incluant l'irrigation intelligente, les technologies de serres, la microbiologie, les solutions post-récolte, l’aquaculture et la transformation numérique.

Ils ont également présenté de nouvelles recherches concernant le développement de variétés végétales résistantes à la sécheresse, à la chaleur et à la salinité, ainsi que le système d'aquaculture en circuit recirculé (RAS) et le modèle de cages immergées pour l'élevage marin.

De leur côté, les représentants des provinces, université et instituts de recherche vietnamiens ont fait part de leurs besoins spécifiques en matière de transfert technologique, de formation de ressources humaines qualifiées et de mise en place de modèles pilotes.

Ce séminaire était une initiative pragmatique visant à consolider les liens entre les acteurs économiques et scientifiques des deux pays, contribuant ainsi à bâtir des modèles agricoles modernes et durables capables de répondre aux défis climatiques mondiaux. -VNA

Nghiêm Thị Kim Thập
source
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Israël #agriculture de haute technologie
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Transformation numérique

Sur le même sujet

Réunion entre l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyên Ky Son, et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat, en présence du conseiller commercial du Vietnam en Israël, Lê Thai Hoa. Photo: VNA

Vietnam - Israël : accélérer la mise en œuvre du VIFTA

Le Vietnam et Israël sont convenus d'accélérer la mise en œuvre de leur Accord de libre-échange (VIFTA), en vigueur depuis novembre 2024, et de renforcer leur coopération dans le commerce, l'industrie, les technologies et l'innovation. Les deux parties souhaitent également réunir prochainement la Commission intergouvernementale afin de donner un nouvel élan à leur partenariat économique.

Voir plus

Essais d'un robot industriel au Centre de formation, de recherche et de développement en robotique industrielle et intelligence artificielle de l'Université des sciences et technologies de Da Nang. Photo : VNA

Le Vietnam bâtit un écosystème national d’intelligence artificielle

Dix-huit mois après l'adoption de la Résolution n°57-NQ/TW, le Vietnam accélère la construction d'un écosystème national d'intelligence artificielle, en s'appuyant sur un cadre juridique renforcé, des investissements stratégiques et le développement de technologies souveraines.

Photo d'illustration: VNA

Le Vietnam accélère son positionnement dans les technologies quantiques

Les technologies quantiques ne relèvent plus d'une simple perspective de recherche ; elles deviennent un élément majeur de la compétition stratégique entre les États. Pour le Vietnam, une préparation rapide permettra de saisir les opportunités et renforcer sa compétitivité dans cette nouvelle ère de développement.

La 22e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (AMMSTI-22) s'est tenue à Vientiane, au Laos, le 26 juin. Photo : asean.org

Le Vietnam plaide pour une coopération scientifique renforcée au sein de l'ASEAN

À l'occasion de la 22e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation, le Vietnam a appelé à renforcer la coopération régionale dans les technologies émergentes, estimant qu'elles constituent un levier essentiel pour accroître la compétitivité et favoriser une transformation numérique sûre et durable au sein du bloc.

Au Centre R&D du Parc technologique de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

La coopération internationale, un levier pour mobiliser des ressources pour la science et la technologie

Le Vietnam renforce sa coopération internationale afin d’accéder à de nouvelles connaissances, de mobiliser des ressources pour la recherche et d’accélérer le développement de son écosystème scientifique et technologique. Des partenariats avec l’Australie, la Russie ou encore la République de Corée illustrent cette dynamique tournée vers les technologies stratégiques et les secteurs émergents.

Un représentant du Département de la sécurité politique intérieure de la Police de Can Tho dispense des informations sur la cybersécurité aux étudiants de l'Université de Can Tho. Photo : VNA.

Doter les jeunes d’un « bouclier numérique » face à la menace des deepfakes

À compter du 1er juillet 2026, la Loi sur la cybersécurité de 2025 entrera officiellement en vigueur, marquant une étape importante dans le perfectionnement du cadre juridique destiné à protéger le cyberespace au Vietnam. Fait notable, les questions liées à la sécurité des données, à la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) et à la technologie des deepfakes y sont intégrées pour la première fois dans un dispositif de gestion spécifique, imposant des exigences accrues en matière de responsabilité aux organisations et aux individus dans l’environnement numérique.

Laboratoire des semi-conducteurs du Centre de recherche et de développement, basé au Parc de hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville. Photo : CTV/CVN

Laboratoires de référence : clé de la maîtrise des technologies

Le Vietnam prévoit de créer entre 10 et 15 grands centres nationaux de recherche et laboratoires de grande envergure, spécialisés dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les biotechnologies et les nouvelles énergies, afin de soutenir l’objectif de maîtrise des technologies stratégiques.