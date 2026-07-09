Vietnam et Israël : une coopération renforcée dans l’agriculture de haute technologie

Tel Aviv (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Israël a organisé, le 9 juillet à Tel Aviv, un séminaire hybride consacré à la connectivité dans l'agriculture de haute technologie entre les deux pays, marquant ainsi le 33e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Cet événement a réuni des représentants du ministère israélien de l'Économie et de l'Industrie, des universitaires, des chercheurs ainsi que de nombreux chefs d'entreprise opérant dans le secteur de l’agriculture de haute technologie.

Lors de l'ouverture de la conférence, l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, a souligné l'immense potentiel de coopération entre les deux nations dans ce domaine, particulièrement au moment où le Vietnam accélère la restructuration de son secteur agricole afin d'accroître la valeur ajoutée, le développement durable et l'application des sciences et des technologies à la production.

Le diplomate a affirmé que l'expertise d'Israël dans le développement de solutions agricoles de pointe répond parfaitement aux besoins de modernisation du Vietnam, tout en exprimant l'espoir que ce séminaire favorisera une coopération concrète entre les localités, les instituts de recherche et les entreprises.

L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, prend la parole lors du séminaire. Photo: VNA

Au cours des échanges, Ofer Fohrer, responsable au sein de l'Administration du commerce extérieur du ministère israélien de l'Économie et de l'Industrie, a exposé les perspectives de coopération en matière de commerce, d'investissement et d’agriculture de haute technologie entre les deux pays.

Parallèlement, des experts vietnamiens ont présenté l'état des lieux et les solutions pour promouvoir l'intégration de l'intelligence artificielle, de la robotique et des technologies numériques dans les exploitations agricoles du pays.

Les entreprises et experts israéliens, notamment ceux de l'Université Ben-Gourion, ont introduit une vaste gamme de technologies et de solutions destinées à une agriculture durable, incluant l'irrigation intelligente, les technologies de serres, la microbiologie, les solutions post-récolte, l’aquaculture et la transformation numérique.

Ils ont également présenté de nouvelles recherches concernant le développement de variétés végétales résistantes à la sécheresse, à la chaleur et à la salinité, ainsi que le système d'aquaculture en circuit recirculé (RAS) et le modèle de cages immergées pour l'élevage marin.

De leur côté, les représentants des provinces, université et instituts de recherche vietnamiens ont fait part de leurs besoins spécifiques en matière de transfert technologique, de formation de ressources humaines qualifiées et de mise en place de modèles pilotes.

Ce séminaire était une initiative pragmatique visant à consolider les liens entre les acteurs économiques et scientifiques des deux pays, contribuant ainsi à bâtir des modèles agricoles modernes et durables capables de répondre aux défis climatiques mondiaux. -VNA

​

Nghiêm Thị Kim Thập