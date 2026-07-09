Samsung recrute des talents vietnamiens pour l’IA et les semi-conducteurs

Séoul (VNA) – Samsung intensifie ses efforts pour former des talents technologiques de haute qualité au Vietnam dans le cadre de sa stratégie à long terme visant à constituer une main-d’œuvre mondiale pour les industries de l’intelligence artificielle (IA) et des semi-conducteurs.



Cette stratégie a récemment attiré l’attention après que Hoàng Huong Giang, l’une des meilleures élèves vietnamiennes ayant obtenu son baccalauréat en 2026, a choisi de poursuivre des études en informatique à l’Institut supérieur coréen des sciences et technologies (KAIST) grâce à une bourse Samsung de quatre ans.



Hoàng Huong Giang, élève du lycée des élèves doués de l’Université nationale d’éducation de Hanoi a obtenu un score parfait de 1.600 au SAT, un score de 8,0 à l’IELTS et figurait parmi les meilleurs élèves du pays au groupe d’examen A01, qui combinait les mathématiques, la physique et l’anglais.



Selon les experts, son cas illustre la stratégie à long terme de Samsung visant à identifier et à développer de jeunes talents prometteurs dans des domaines technologiques clés tels que l’IA, les semi-conducteurs, le big data et l’Internet des objets (IoT).



Au cœur de cette stratégie se trouve le programme Samsung Innovation Campus (SIC), lancé en 2019 et désormais présent dans une quarantaine de pays. Le SIC est un programme éducatif international qui aide les jeunes à acquérir des compétences informatiques de pointe et des aptitudes pratiques pour se créer de meilleures perspectives d’avenir.



Ce programme propose une formation structurée en intelligence artificielle adaptée à l’ère numérique, ainsi qu’une formation pratique, un mentorat assuré par des experts et un enseignement des technologies clés de demain telles que le big data et l’IoT. Des programmes adaptés sont disponibles pour les groupes marginalisés, notamment les personnes en situation de handicap et les femmes, afin d’élargir l’accès à la formation informatique. Les diplômés s’orientent vers diverses carrières, notamment dans le secteur informatique, les start-up technologiques et les initiatives à impact social.



Donner aux futurs innovateurs les compétences essentielles



Le Vietnam a été identifié comme l’un des marchés clés de Samsung pour le développement des ressources humaines hautement qualifiées dans le domaine des technologies. En avril dernier, Samsung Vietnam a lancé le programme Samsung Innovation Campus 2026 à Bac Ninh, en coopération avec le Centre national d’innovation (NIC) et la SARL Letuin High Tech Vietnam.



Pour la première fois, ce programme intègre la technologie des semi-conducteurs à des formations en intelligence artificielle (IA), en IoT et en mégadonnées.



Samsung prévoit de nouer des partenariats avec une vingtaine d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur afin de former plus de 2.200 étudiants cette année, contribuant ainsi à l’objectif du Vietnam de former 50.000 ingénieurs en semi-conducteurs d’ici 2030. L’entreprise a indiqué qu’elle proposera des formations allant du niveau débutant au niveau avancé, tout en préparant des formateurs pour étendre la portée du programme.



Samsung a également implanté au Vietnam des centres de formation technologique dotés de laboratoires STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), de salles de pratique XR/VR et d’installations de simulation de conception de semi-conducteurs.



En juin, l’entreprise a signé un accord de coopération pour la période 2026-2028 avec l’Université d’ingénierie et de technologie de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi, l’Institut de technologie des postes et télécommunications et l’Université des sciences et technologies de Hanoi. Ce partenariat porte sur la formation, la recherche, les bourses d’études, les stages et le recrutement.



Aux termes de cet accord, Samsung financera des bourses d’études d’une valeur d’environ 17 milliards de dôngs (plus de 646.500 dollars) destinées à des étudiants de premier et deuxième cycles exceptionnels dans les domaines des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle, de l’électronique, des télécommunications, du multimédia et de la cybersécurité. Depuis 2012, l’entreprise a investi près de 180 milliards de dôngs dans des programmes de partenariat universitaire au Vietnam.



Samsung développe également des programmes de formation en intelligence artificielle dans d’autres pays, tandis que son initiative «Samsung Solve for Tomorrow» a déjà attiré plus de trois millions d’étudiants dans 68 pays, illustrant ainsi l’objectif de responsabilité sociale « Ensemble pour demain ! Donner aux gens les moyens d’agir » auquel Samsung aspire.



En 2019, Samsung Solve for Tomorrow a été organisé pour la première fois au Vietnam. Depuis, cet événement annuel est devenu un terrain d'expérimentation de la pensée créative pour les collégiens et lycéens de 12 à 18 ans, les encourageant à appliquer les compétences STEM à la résolution des problèmes sociaux actuels. – VNA





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