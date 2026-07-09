Société

Le Vietnam accélère la mise en œuvre des Programmes cibles nationaux

Le Premier ministre Le Minh Hung a demandé d’accélérer la mise en œuvre de quatre Programmes cibles nationaux et d’assurer le décaissement intégral des fonds alloués en 2026.

La première réunion du Comité central de pilotage chargé de la mise en œuvre des Programmes cibles nationaux. Photo: VNA
La première réunion du Comité central de pilotage chargé de la mise en œuvre des Programmes cibles nationaux. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung, également chef du Comité central de pilotage chargé de la mise en œuvre des Programmes cibles nationaux, a présidé le 9 juillet à Hanoï la première réunion de cette instance. À cette occasion, il a demandé de tout mettre en œuvre pour assurer le décaissement de 100 % des fonds du budget central alloués en 2026.

Le Comité central de pilotage est chargé de superviser quatre Programmes cibles nationaux : le programme de construction de la nouvelle ruralité, de réduction durable de la pauvreté et de développement socio-économique des zones de minorités ethniques et montagneuses ; le programme de développement culturel ; le programme de santé, de population et de développement ; ainsi que le programme de modernisation et d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation.

Lors de la réunion, les membres du comité ont évalué les résultats de la mise en œuvre des Programmes cibles nationaux ainsi que l’état d’avancement de leur déploiement à toutes les étapes. Ils ont également analysé les difficultés rencontrées, leurs causes et les responsabilités des organismes concernés, afin de proposer des solutions concrètes assorties d’un calendrier de mise en œuvre.

Le Premier ministre a estimé que la mise en œuvre des programmes restait trop lente au regard des objectifs fixés. Certains documents d’orientation et plans détaillés de répartition des fonds ne sont pas encore finalisés, tandis qu’une part importante des fonds de trois programmes de la période 2021-2025, prolongés jusqu’en 2026, reste à décaisser.

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Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le Premier ministre a souligné la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des programmes de manière résolue, concrète et plus efficace, afin de garantir les objectifs de décaissement et l’efficacité des investissements.

L’allocation et l’utilisation des ressources doivent être conformes aux objectifs, cibler les bénéficiaires concernés et privilégier les priorités, sans dispersion, sans chevauchement et sans entraîner de pertes, de gaspillage ou de pratiques négatives, a-t-il souligné.

Il a insisté sur la nécessité de décaisser 100 % des fonds du budget de l’État central alloués en 2026, y compris plus de 17.000 milliards de dôngs provenant de trois Programmes cibles nationaux de la période 2021-2025, dont l’utilisation a été prolongée jusqu’en 2026.

Les organismes et les unités concernés doivent appliquer strictement le principe d’une répartition claire des responsabilités, des missions, des délais et des résultats attendus. Les résultats de la mise en œuvre, le rythme des décaissements et les effets concrets sur la population serviront de critères pour évaluer la responsabilité des dirigeants.

Les ministères et les organismes chargés des différents volets et projets composant les programmes sont appelés à finaliser sans délai les documents d’orientation, les dossiers des projets et les prévisions budgétaires relevant de leurs compétences, tout en réglant de manière proactive les difficultés et les obstacles dans le cadre de leurs attributions.

Parallèlement, le Premier ministre a demandé d’étudier une intégration des programmes qui soit rationnelle et cohérente, et non un simple regroupement administratif. Il a demandé la création rapide d’un groupe de travail placé sous la direction directe d’un vice-Premier ministre, qui sera chargé de procéder à un examen d’ensemble des programmes, d’élaborer et de finaliser un rapport sur leur intégration globale, puis de le soumettre au gouvernement avant le 25 juillet.

Le chef du gouvernement a enfin réaffirmé la volonté de l’exécutif de renforcer la décentralisation au profit des localités, tout en maintenant une évaluation rigoureuse des résultats, afin de garantir la réalisation des objectifs fixés par le Parti et l’État. -VNA

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Percée institutionnelle et juridique

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