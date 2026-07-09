Tourisme

VITA Awards 2026 : 106 organisations honorées pour leur contribution au tourisme vietnamien

Lors de la cérémonie de remise des prix VITA Awards 2026, 106 distinctions ont été remises à travers neuf catégories, récompensant notamment les organismes de gestion étatique pour leurs politiques innovantes en 2025, les meilleurs villages touristiques, ainsi que les destinations, les attractions touristiques, les parcs, les agences de voyages et établissements d'hébergement les plus performants.

Les établissements sont vus décernés le prix de la "Meilleure destination - attraction touristique - parc touristique". Photo : VNA
Les établissements sont vus décernés le prix de la "Meilleure destination - attraction touristique - parc touristique". Photo : VNA

Ninh Binh (VNA) - L'Association du tourisme du Vietnam, en collaboration avec le Comité populaire de la province de Ninh Binh, a organisé le 9 juillet une cérémonie de remise des prix VITA Awards 2026. Cet événement visait à saluer les performances exceptionnelles en matière de gestion, de promotion, de développement de destinations et d'innovation au sein des localités, organisations et entreprises opérant dans le secteur touristique national.

Cao Thi Ngoc Lan, vice-présidente permanente de l'Association du tourisme du Vietnam, a souligné que cette édition marque le lancement d'un prix professionnel de prestige, fondé sur l'objectivité et la transparence afin d'honorer les localités, organisations, entreprises, destinations, villages touristiques et modèles de développement les plus exemplaires.

Au-delà de la simple distinction, les VITA Awards 2026 visent à diffuser l'image des marques nationales tout en accélérant la transformation numérique, la transition verte et le tourisme responsable pour accroître la compétitivité du Vietnam dans le nouveau contexte.

S'exprimant lors de la cérémonie, le directeur du Service du tourisme de Ninh Binh, Bui Van Manh, a estimé que chaque récompense décernée constitue une reconnaissance des résultats obtenus, mais également affirme les valeurs clés du tourisme vietnamien: qualité, créativité, professionnalisme, responsabilité et aspiration à s’élever.

Il a réitéré l'engagement des autorités de Ninh Binh à accompagner le milieu d’affaires, à améliorer fortement son environnement d’investissement et des affaires, à moderniser les infrastructures, à accélérer les réformes administratives, à promouvoir la transformation numérique et la transformation verte, à développer des ressources humaines de haute qualité, à diversifier les produits et à intensifier la coopération internationale pour transformer la province en une destination phare au niveau régional.

De son côté, le vice-président de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Pham Van Thuy, a félicité les lauréats et a rappelé que le Vietnam s'impose désormais comme une destination sûre et stable grâce à des politiques de visas intelligentes et une offre de produits diversifiée. Cette dynamique de croissance soutenue permet au pays de viser l'objectif de 25 millions de visiteurs internationaux pour l'année 2026.

Au total, 106 distinctions ont été remises à travers neuf catégories, récompensant notamment les organismes de gestion étatique pour leurs politiques innovantes en 2025, les meilleurs villages touristiques, ainsi que les destinations, les attractions touristiques, les parcs, les agences de voyages et établissements d'hébergement les plus performants.

Placé sous le thème « Honorer les valeurs - Rayonner les marques - Connecter le développement », l'événement a également servi de forum d'échange et de partage d'expériences, d’encouragement de l’innovation et de promotion de la coopération entre les organes gestionnaires, les localités, les entreprises et les partenaires vietnamiens et étrangers.

À travers cette initiative, l'Association du tourisme du Vietnam ambitionne de multiplier les modèles de réussite et de rehausser la position du pays sur l'échiquier touristique régional comme mondial. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Association du tourisme du Vietnam #VITA Awards 2026 #Ninh BInh #tourisme
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