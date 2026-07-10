Hanoï accueille une série d’événements pour les 80 ans des Forces de sécurité publique

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Sécurité publique, en coordination avec le Comité populaire municipal de Hanoï, a inauguré le 9 juillet au soir, sur la place Dong Kinh Nghia Thuc, la série d’événements « Patrie paisible », organisée à l’occasion du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle des Forces de sécurité publique (12 juillet).



La cérémonie d’ouverture a mêlé rituels solennels et spectacle artistique d’envergure, donnant le coup d’envoi à quatre jours de commémorations en l’honneur des huit décennies de service des Forces de sécurité publique depuis le 12 juillet 1946.



À travers des chansons, des récits et des performances scéniques, le programme a rendu hommage aux générations d’officiers et de personnels ayant œuvré pour la protection de la sécurité nationale ainsi que pour la paix et la stabilité du pays. Il a également permis au public de mieux mesurer l’ampleur de leurs missions et des sacrifices consentis au service de la nation.



Lors de la cérémonie, le général Pham The Tung, vice-ministre de la Sécurité publique, a déclaré qu’au cours de ses 80 années de construction, de combat et de développement, les Forces de sécurité publique avaient toujours fait preuve d’une fidélité sans faille envers le Parti, l’État et le peuple.



Guidées par les intérêts de la nation et du peuple, a-t-il affirmé, elles ont fait preuve de courage, de créativité et de résilience face aux difficultés et ont contribué de manière significative à la protection de la sécurité nationale, du Parti, de l'État, du peuple et du régime socialiste.



Prévu jusqu’au 12 juillet, le programme organisé à Hanoï comprend des expositions, des activités interactives ainsi que le gala artistique « Patrie paisible ». Après les événements organisés à Da Nang et à Hô Chi Minh-Ville, l’étape hanoïenne constitue l’un des temps forts de cette tournée culturelle nationale célébrant les traditions et les contributions des Forces de sécurité publique.



Les organisateurs ont indiqué que les activités menées dans l’ensemble du pays visaient à diffuser le message suivant : les Forces de sécurité publique continueront de défendre leurs traditions, de s'unir pour relever les défis, d'obtenir de nouveaux succès et de remplir leurs missions, tout en contribuant aux objectifs de développement à long terme du pays.



Dans le cadre de cette série d’événements, de nombreuses activités, dont des expositions, des espaces de présentation et des animations interactives, sont organisées dans la rue Dinh Tien Hoang ainsi qu’au Centre national des congrès. Les visiteurs peuvent découvrir des documents historiques, des photographies et des objets, ainsi que des démonstrations de technologies modernes de sécurité, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de la lutte contre la fraude en ligne, de l’intelligence artificielle, des drones, des caméras intelligentes, des musées numériques, de la gestion de l’immigration et de la détection de la cybercriminalité.



Placé sous le thème « Le Courant », le gala « Patrie paisible » a retracé les grandes étapes qui ont marqué les 80 années d’histoire des Forces de sécurité publique, en mettant l’accent sur leurs luttes pour défendre le pouvoir révolutionnaire, les grandes affaires qu’elles ont élucidées et les liens étroits qu’elles entretiennent avec la population dans la protection de la sécurité nationale. -VNA