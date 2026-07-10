Société

Hanoi va expérimenter le modèle de "commune socialiste" à Phuc Thinh et Thu Lâm

Hanoi va expérimenter le modèle de "commune/quartier socialiste" dans les communes de Phuc Thinh et Thu Lâm sur la période 2027 à 2030 afin de concrétiser les objectifs de développement de la capitale dans la nouvelle période.

Dans un premier temps, la ville de Hanoi a sélectionné deux communes voisines de Phuc Thinh et Thu Lâm pour mettre en œuvre le modèle simultanément. Photo: VNA
Dans un premier temps, la ville de Hanoi a sélectionné deux communes voisines de Phuc Thinh et Thu Lâm pour mettre en œuvre le modèle simultanément. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Hanoi a décidé de sélectionner les communes de Phuc Thinh et Thu Lâm pour expérimenter un nouveau modèle de "commune, quartier socialistes" visant à améliorer les services publics, la protection sociale et la qualité de vie.

Ce projet pilote vise à concrétiser les objectifs de développement de la capitale dans la nouvelle période, selon la résolution n°16-NQ/TU du 8 juillet 2026 du Comité du Parti de la ville de Hanoi sur la construction et l’expérimentation du modèle de "commune, quartier socialistes" à Hanoi.

Il est destiné à tester et à concrétiser les valeurs, les objectifs et les caractéristiques du socialisme aux échelons de base, et en même temps, à élaborer un modèle de gouvernance commune et de quartier moderne, axé sur le service, transparent, efficace et valorisant du droit de maître du peuple, jettant les bases d’une amélioration progressive des mécanismes et politiques et d’une multiplication du modèle dans toute la ville, indique la résolution.

La résolution stipule que le modèle de "commune, quartier socialistes" doit placer le peuple au centre, à la fois comme sujet, objectif et moteur du développement. Les politiques, stratégies et solutions mises en œuvre doivent viser à améliorer la qualité de vie, garantir l’équité et le progrès social, et ne laisser personne de côté ; tout en promouvant un développement harmonieux entre l’économie, la culture, la société et l’environnement, et en liant la croissance à l’amélioration du bien-être matériel et spirituel de la population.

Les communes de Phuc Thinh et Thu Lâm ont été sélectionnées pour expérimenter le modèle selon une feuille de route précise, garantissant son adéquation avec l’orientation du développement spatial, les conditions d’infrastructures, le potentiel de développement, les capacités de gouvernance et l’état de préparation aux réformes du système politique local.

En 2026, la ville prévoit de finaliser le projet global et les sous-projets associés. De 2027 à 2030, la ville déploiera simultanément toutes les tâches clés dans les communes pilotes sélectionnées, avec des inspections régulières, un suivi, une évaluation des résultats et des ajustements nécessaires.

En 2030, les autorités procéderont à une évaluation préliminaire des résultats obtenus pour affiner les mécanismes et les politiques avant d’étendre le modèle à d’autres zones éligibles entre 2031 et 2035 et d’en tirer un bilan global en 2035.

Pour garantir sa mise en œuvre efficace, Hanoi s’attachera à perfectionner le cadre institutionnel et à mettre en place un mécanisme pilote contrôlé pour les nouveaux contenus, tels que la réorganisation des espaces de développement, les modèles de gouvernance communautaire, les mécanismes de participation citoyenne et les systèmes de mesure de la qualité de vie et des indices de bien-être.

La ville examinera et élaborera un ensemble unifié de critères d’évaluation quantifiables et vérifiables en pratique. Elle prêtera également une attention particulière à l’amélioration de la qualité du contingent des cadres à la base, à l’allocation prioritaire des ressources aux zones pilotes, à la promotion de la transformation numérique, au développement d’une administration numérique au niveau communal avec des services publics en ligne complets. – VNA


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