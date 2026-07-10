Le Vietnam affirme son engagement en tant que membre actif et responsable de la communauté internationale

Le Vietnam confirme ainsi son image d’ami, de partenaire fiable et de membre responsable de la communauté internationale. Cet engagement s’inscrit dans la continuité de la pensée de Hô Chi Minh sur la solidarité internationale, en associant la force nationale aux dynamiques de l’époque afin de contribuer à la construction d’un monde pacifique, coopératif, humaniste et durable.

Au cours de ses 30 années d’activités à l’étranger, le Président Hô Chi Minh a constamment participé et apporté d’importantes contributions à la cause commune de la révolution mondiale. Il a toujours affirmé que la solidarité internationale constituait une composante indissociable de la révolution vietnamienne. Ainsi, le Vietnam ne s’est pas seulement attaché à mobiliser le soutien de la communauté internationale, mais a également contribué activement au mouvement mondial pour la paix.

Dès les périodes où le pays traversait d'immenses difficultés, le Vietnam a apporté une aide sincère aux pays amis, tels que le Laos et le Cambodge. En avril 1953, dans une lettre adressée aux unités militaires chargées d'aider la révolution lao, le Président Hô Chi Minh avait d'ailleurs recommandé aux soldats de toujours garder à l'esprit qu'aider un ami, c'est s'aider soi-même.

Durant la phase de construction et de développement national, le Vietnam s’est également montré actif dans la mise en œuvre d’actions humanitaires internationales. Le pays a fourni des secours, une aide alimentaire et des contributions financières aux nations touchées par des catastrophes naturelles, notamment l’Indonésie, les Philippines, le Japon, le Népal, le Sri Lanka et le Pakistan.

​S’agissant de l’envoi de personnel à l’étranger pour participer à des opérations de secours, le Vietnam a déployé ses forces à trois reprises : en Turquie en 2023, au Myanmar en 2025 et au Venezuela en 2026.

Le déploiement rapide par le Vietnam d’actions de soutien au peuple vénézuélien pour surmonter les conséquences de cette tragédie ne reflète pas seulement la tradition nationale d’entraide et de compassion. Il illustre également la volonté du pays d’assumer ses responsabilités en tant que membre actif et engagé de la communauté internationale. Cette action réaffirme la politique étrangère vietnamienne fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations internationales.

Le Vietnam confirme ainsi son image d’ami, de partenaire fiable et de membre responsable de la communauté internationale. Cet engagement s’inscrit dans la continuité de la pensée de Hô Chi Minh sur la solidarité internationale, en associant la force nationale aux dynamiques de l’époque afin de contribuer à la construction d’un monde pacifique, coopératif, humaniste et durable. -VNA