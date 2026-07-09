Société

Trône des Nguyen dégradé : le coupable condamné à prison ferme

Ho Van Phuong Tam, né en 1983, a été reconnu coupable d'avoir vandalisé le trône des empereurs de la dynastie des Nguyen, une pièce classée Trésor national et conservée au sein de la Cité impériale de Hue.

L'accusé Ho Van Phuong Tam au procès. Photo : VNA
L'accusé Ho Van Phuong Tam au procès. Photo : VNA

Hue (VNA) - Le Tribunal populaire de la zone 2 de la ville de Hue (Centre) a condamné, le 9 juillet, Ho Van Phuong Tam, né en 1983, à une peine de trois ans et 6 mois de prison ferme pour « dégradation volontaire de biens » à la Cité impériale de Hue.

Le prévenu a été reconnu coupable d'avoir vandalisé le trône des empereurs de la dynastie des Nguyen, une pièce classée Trésor national et conservée au sein de la Cité impériale de Hue.

Lors du tribunal, le parquet populaire a requis une peine de trois ans et six mois à quatre ans de prison contre Ho Van Phuong Tam, conformément à l'article 178, paragraphe 2, du Code pénal.

Selon l'acte d'accusation, les faits se sont déroulés le 24 mai 2025. Après avoir acheté un billet pour visiter la Cité impériale, Ho Van Phuong Tam est entré au palais Thai Hoa où il a franchi les barrières de sécurité. Il s'est alors assis sur le trône avant de briser délibérément la partie gauche du dossier, réduisant l'élément en plusieurs morceaux avant d'être maîtrisé par les gardes du site quinze minutes après et remis aux forces de l'ordre.

Une évaluation officielle a estimé le coût minimal de la restauration de la partie endommagée à plus de 173,2 millions de dôngs (6 600 USD). Le conseil d'évaluation a déclaré que la perte de la valeur historique, culturelle et spirituelle du trône en tant que trésor national est inestimable.

L'enquête a révélé qu'au moment du délit, l'individu souffrait de troubles psychiatriques graves causés par une consommation prolongée de méthamphétamine. Toutefois, en vertu du Code pénal, la responsabilité pénale du prévenu est maintenue puisque son état de confusion mentale résulte d'un usage volontaire de stupéfiants.

Symbole de la souveraineté impériale de 1802 à 1945, le trône des Nguyen est un artefact original unique qui servait autrefois aux cérémonies solennelles de la cour. Cette pièce historique majeure avait été officiellement reconnue comme Trésor national par le Premier ministre en 2015. -VNA

#Cité impériale de Hue #dynastie des Nguyen #Trône des Nguyen #dégradation volontaire de biens
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