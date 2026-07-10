Une exposition interactive à Hanoï pour sensibiliser le public aux risques numériques

Hanoï (VNA) - L’exposition interactive intitulée "Mur de la cybersécurité" se déroule du 9 au 12 juillet dans les rues piétonnes autour du lac Hoan Kiem (rue Dinh Tien Hoang, quartier de Hoan Kiem, Hanoï), afin de sensibiliser le public aux enjeux de la sécurité numérique.

Organisée dans le cadre du gala "Patrie paisible", à l’occasion du 80e anniversaire de la création de la Force de sécurité publique, cette manifestation gratuite propose aux habitants de la capitale ainsi qu’aux touristes une immersion au cœur des défis liés à la cybersécurité.

Conçue selon une approche interactive, intuitive et moderne, l’exposition s’appuie sur des technologies numériques et des modèles de simulation afin de rendre les connaissances relatives à la sécurité de l’information accessibles au plus grand nombre.

À travers divers espaces thématiques, les visiteurs ont l'opportunité de découvrir les avancées scientifiques majeures de la Police populaire vietnamienne dans la protection de la souveraineté nationale sur le cyberespace, tout en apprenant à identifier les méthodes de fraude en ligne les plus répandues.

L'exposition met notamment à l'honneur des activités interactives et des espaces immersifs permettant au public d'identifier les escroqueries en ligne, les contenus deepfake et les tentatives de piratage de comptes, tout en renforçant les compétences en cybersécurité des utilisateurs et de leurs familles.

Ces activités de sensibilisation, complétées par des séances d’échanges et des distributions de cadeaux, visent à promouvoir la construction d’un environnement numérique sûr et responsable, tout en renforçant la sensibilisation de la communauté à la prévention et à la lutte contre les cybermenaces.

Après avoir attiré un large public lors de ses précédentes étapes à Da Nang et à Hô Chi Minh-Ville, l'exposition fait escale à Hanoï avec l'ambition de renforcer les compétences numériques des citoyens et de les aider à mieux se protéger, ainsi que leurs proches, dans l'environnement numérique. -VNA

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