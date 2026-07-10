Santé

Sanofi et VNVC prévoient de produire des vaccins de nouvelle génération au Vietnam dès 2028

Le partenariat entre Sanofi et VNVC prévoit la production au Vietnam de plusieurs vaccins de nouvelle génération à partir de 2028, illustrant le renforcement de la coopération franco-vietnamienne dans les technologies de santé.

Panorama de la conférence. Photo : VNA
Panorama de la conférence. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 9 juillet, une conférence de haut niveau Vietnam-France s’est tenue à Hanoï, consacrée à la coopération dans le déploiement de technologies et de produits stratégiques destinés au développement de vaccins de nouvelle génération au Vietnam.

L’événement a été organisé conjointement par le ministère vietnamien de la Santé et l’ambassade de France au Vietnam.

À cette occasion, la société Vietnam Vaccine (VNVC) et le groupe français Sanofi ont présenté les avancées de leur coopération dans la production de vaccins de haute technologie au sein de l’usine de vaccins et de produits biologiques de VNVC.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux parties prévoient de coopérer à la production de plusieurs vaccins essentiels de Sanofi, répondant à une forte demande chez les enfants comme chez les adultes. Les premiers vaccins de nouvelle génération de Sanofi devraient ainsi être produits localement à partir de 2028.

VNVC a également présenté l’état d’avancement de la construction de son usine de vaccins et de produits biologiques située dans la province de Tay Ninh, représentant un investissement initial de plus de 2.500 milliards de dôngs sur une superficie de 26.000 m². Conçu pour répondre aux normes d’excellence internationales EU-GMP (European Union-Good Manufacturing Practice), WHO-GMP (World Health Organization-Good Manufacturing Practice) et FDA (Food and Drug Administration) américain, ce site industriel disposera d'une capacité annuelle de 100 millions de doses.

L’usine sera en mesure d’accompagner l’élargissement du portefeuille de vaccins du Programme national de vaccination, tout en contribuant à améliorer l’accès de la population aux vaccins de nouvelle génération à un coût optimisé. Elle devrait entrer en fonctionnement fin 2027, débuter sa production en 2028 et commercialiser ses premiers produits à partir de 2029.

Intervenant lors de l’événement, Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de l’Assemblée nationale, a affirmé que le développement et la production de vaccins de nouvelle génération constituaient un enjeu majeur de sécurité sanitaire et de développement durable pour le pays. Elle a souligné que l’État avait mis en place des politiques ambitieuses visant à promouvoir la recherche scientifique et le transfert de technologies, les vaccins étant considérés comme des produits technologiques stratégiques nationaux.

Elle a appelé les parties prenantes à définir des étapes concrètes afin de répondre rapidement aux besoins de la population, tout en soulignant le rôle essentiel du secteur privé.

L’État mettra en place un cadre juridique adapté et des politiques de marchés publics afin de créer un marché durable et de renforcer les capacités technologiques nationales. Il investira également dans le développement de ressources humaines hautement qualifiées, avec pour ambition de faire du Vietnam un pôle régional de recherche, d’essais cliniques, de production et de distribution de vaccins de nouvelle génération, a-t-elle déclaré.

Parallèlement, Ngo Chi Dung, président et directeur général de VNVC, a affirmé que le secteur privé était prêt à investir massivement dans les technologies stratégiques.

VNVC a très tôt engagé des investissements de long terme pour développer un écosystème complet de vaccins et de vaccination, allant d’un réseau national de près de 300 centres de vaccination de grande envergure à la construction d’une usine moderne dotée d’une importante capacité de production, a-t-il souligné.

Il a exprimé l’espoir de voir émerger des mécanismes d’encouragement permettant aux entreprises de poursuivre le développement de produits de haute technologie et d’aider la population à accéder plus rapidement à des vaccins innovants à des prix raisonnables. -VNA

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