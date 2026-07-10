La campagne des « 500 jours et nuits », un parcours de gratitude

Lancée en avril 2026, la campagne des « 500 jours et nuits » mobilise les autorités et les forces compétentes à travers le Vietnam pour intensifier la recherche, le rapatriement et l'identification des restes des martyrs. Au-delà de son objectif scientifique, cette initiative traduit la profonde reconnaissance de la nation envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et la liberté du pays.

Hanoï (VNA) - Le Président Hô Chi Minh rappelait constamment à l'ensemble du Parti et du peuple que, quelles que soient les circonstances, il fallait toujours garder en mémoire l'immense sacrifice des invalides de guerre et des martyrs, de ceux qui ont donné leur vie ou laissé une partie de leur chair et de leur sang sur les champs de bataille pour l'indépendance, la liberté de la nation et la paix du peuple.

Fidèles à cette volonté, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens n'ont cessé, au fil des années, de renforcer leur responsabilité envers les invalides de guerre, les anciens combattants malades et les familles des martyrs à travers des politiques toujours plus complètes.

Dans cet esprit, afin d'honorer le devoir sacré envers ceux qui sont tombés pour la Patrie, le Comité national de pilotage pour la recherche, le rapatriement et l'identification des restes des martyrs a lancé, le 2 avril 2026, la Campagne des « 500 jours et nuits » pour intensifier la recherche, le rapatriement et l'identification des restes des martyrs.

Cette campagne vise à retrouver et rapatrier environ 7 000 dépouilles de martyrs, à achever le prélèvement d'échantillons sur les tombes non identifiées dans les cimetières militaires de tout le pays et à réaliser des analyses ADN sur près de 18 000 échantillons.

Dès le lancement de la campagne, les autorités locales de l'ensemble du pays ont élaboré des plans d'action et réparti précisément les tâches.

Au cimetière des martyrs de Tuan Giao, dans la province de Dien Bien, les équipes spécialisées procèdent activement aux prélèvements destinés aux analyses ADN. Malgré des conditions météorologiques changeantes et la complexité des sépultures anciennes, les opérations se poursuivent sans interruption.

Au cimetière des martyrs de Bao Thang, dans la province de Lao Cai, une véritable course contre la montre est engagée. Afin de garantir la plus grande précision et le respect dû aux défunts, une équipe interdisciplinaire ainsi que quatre groupes spécialisés dans les prélèvements ont été constitués et déployés directement sur le terrain.

Tous poursuivent un même objectif : rendre à ces héros leur nom, leur terre natale et leur famille. Plus qu'une mission, il s'agit d'un profond acte de reconnaissance. Car même si leur identité reste parfois inconnue, leur gloire s'est fondue dans celle de la Patrie, et les ramener auprès des leurs constitue un impératif dicté par le cœur. -VNA