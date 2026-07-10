Campagne des 500 jours et nuits : de nouveaux éléments pour la recherche et le rapatriement des restes des martyrs

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Hanoï (VNA) – Les provinces centrales de Quang Tri et de Khanh Hoa intensifient les opérations de vérification, de recherche et de rapatriement des restes des martyrs dans le cadre de la Campagne des 500 jours et nuits, contribuant à la mise en œuvre de la politique de reconnaissance envers les personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie.

Le Comité de pilotage chargé de la recherche, du rapatriement et de l'identification des restes des martyrs de la province de Quang Tri a organisé le 10 juillet, un colloque consacré à la vérification des informations relatives à une fosse commune présumée dans la zone de Câu Nhi, commune de Nam Hai Lang.

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Avant l'ouverture du colloque, les délégués ont déposé des gerbes de fleurs et offert de l'encens en hommage aux héros et martyrs au mémorial du 88e régiment de la 308e division, situé dans la zone de Câu Nhi. Cet hommage a réaffirmé l'engagement des autorités locales à poursuivre les efforts de recherche afin de permettre aux familles des disparus de connaître le lieu de repos de leurs proches.

Les participants ont confronté les archives historiques, les cartes d'opérations, les journaux de combat, les témoignages d'anciens combattants et les résultats des enquêtes de terrain afin d'établir les bases historiques, scientifiques et factuelles nécessaires aux futures opérations de recherche.

Selon les documents présentés, Câu Nhi a été le théâtre d'un violent affrontement impliquant le 6e bataillon du 88e régiment de la 308e division le 26 mai 1972. À ce jour, 29 restes de martyrs y ont été retrouvés et rapatriés, dont un seul a pu être identifié. Les nouvelles recherches montrent toutefois que 26 à 54 autres dépouilles pourraient encore se trouver dans une zone d'environ 5.000 m².

Le recoupement des photographies aériennes militaires déclassifiées avec l'état actuel du terrain, les données sur les pertes au combat, les résultats des précédentes campagnes de recherche et les témoignages des anciens combattants a permis de confirmer que ce secteur correspond au lieu d'inhumation des soldats de la 9e compagnie du 6e bataillon, 88e régiment, 308e division, tombés lors des combats du 26 mai 1972.

À l'issue du colloque, le Comité de pilotage provincial proposera aux autorités provinciales d'approuver un plan visant à étendre les recherches à l'ensemble des zones où subsistent des présomptions de sépultures de martyrs, les opérations devant être conduites dans les meilleurs délais, avec rigueur et conformément à la réglementation.

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Le même jour, dans la province de Khanh Hoa, le Commandement militaire provincial, en coordination avec le Service provincial des Affaires intérieures et les autorités locales, a procédé à l'exhumation, à la cérémonie d'hommage et à la réinhumation de trois martyrs au cimetière des martyrs de Ninh Hoa - Van Ninh. Cette opération constitue l'un des premiers résultats de la Campagne des 500 jours et nuits dans la province.

Par ailleurs, les recherches menées dans le cadre de cette campagne ont permis d'identifier 15 martyrs tombés à la prison de Thành Diên Khánh, sans que leur lieu d'inhumation ait encore pu être localisé.

Le Commandement militaire de la province de Khanh Hoa appelle les anciens combattants, anciens détenus politiques, témoins historiques, familles de martyrs et habitants ayant vécu ou travaillé à proximité de la prison de Thành Diên Khánh avant 1975 à fournir toute information susceptible de contribuer à la localisation des sépultures, afin de poursuivre les opérations de recherche et de rapatriement. - VNA

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