Politique

3e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Laos

Le 3e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Laos illustre une nouvelle conception de la diplomatie de défense, mettant l'accent non seulement sur la coopération en matière de défense, mais aussi sur la priorité accordée au bien-être des citoyens.

Les deux vice-Premiers ministres et ministres de la Défense du Vietnam et du Laos assistent à la cérémonie de pose de la première pierre du projet de construction d’un poste de coordination militaire frontalier commun. Photo: VNA
Les deux vice-Premiers ministres et ministres de la Défense du Vietnam et du Laos assistent à la cérémonie de pose de la première pierre du projet de construction d’un poste de coordination militaire frontalier commun. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 3e échange d'amitié sur la défense frontalière entre le Laos et le Vietnam, au niveau ministériel, a eu lieu le 9 juillet aux postes frontières de Nam On, province lao de Bolikhamxay et de Thanh Thuy, province vietnamienne de Nghe An.

Les activités de cette première journée se sont déroulées sur le territoire lao, sous l’égide du général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, et de son homologue lao, le général Khamlieng Outhakaysone. L’événement a attiré la présence de hauts responsables diplomatiques, militaires et des autorités locales des deux pays.

Lors de l’événement, les deux délégations ont participé à une série d'activités significatives à la borne frontalière 460 du poste frontière Nam On, dans le district de Xaychamphone, province de Bolikhamxay. Les ministres ont procédé au salut et à la mise en peinture de la borne, avant de planter un arbre de l'amitié et d’assister à la cérémonie de pose de la première pierre du projet de construction d’un poste de coordination militaire frontalier commun.

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Les deux vice-Premiers ministres et ministre de la Défense du Vietnam et du Laos remettent des cadeaux au personnel médical militaire participant aux examens et aux soins médicaux pour les populations locales. Photo : VNA

Ensuite, les deux ministres se sont rendus à l’école primaire de Thongnamoun, située dans le village de Sobteup, pour remettre des bourses d'études et du matériel pédagogique afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de la région. En outre, ils ont fait don d'équipements médicaux essentiels au centre de santé du village de Sobteup.

En marge de cet échange, des équipes médicales militaires ont organisé des consultations gratuites et distribué des médicaments aux populations locales, tandis que des familles ont reçu des bovins de reproduction pour soutenir le développement économique rural.

Ce troisième échange illustre une nouvelle conception de la diplomatie de défense, mettant l'accent non seulement sur la coopération en matière de défense, mais aussi sur la priorité accordée au bien-être des citoyens. L'armée ne se positionne plus seulement comme un garant de la souveraineté et de la sécurité, mais comme un acteur central du développement social, de la réduction de la pauvreté et du renforcement des liens interpersonnels.

Les activités de cet échange se poursuivront jusqu'au 10 juillet sur le territoire vietnamien, au poste-frontière de Thanh Thuy. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Laos #Laos #poste-frontière de Thanh Thuy
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