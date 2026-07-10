Politique

Vienne partage son expertise en ville intelligente et soutient la communauté vietnamienne

En visite à l’Hôtel de Ville de Vienne ce 9 juillet, l’ambassadeur du Vietnam Vu Le Thai Hoang s’est entretenu avec le maire Michael Ludwig pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération décentralisée và consolider le soutien à la diaspora vietnamienne.

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, rencontre le maire de Vienne, Michael Ludwig. Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, rencontre le maire de Vienne, Michael Ludwig. Photo : VNA

Vienne (VNA) - Le 9 juillet, à Vienne, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, a rencontré le maire de Vienne, Michael Ludwig, afin d’échanger sur la promotion de la coopération décentralisée, le renforcement des échanges entre les peuples ainsi que le soutien accordé à la communauté vietnamienne établie dans le pays hôte.

​L'ambassadeur a remercié le maire Michael Ludwig pour son soutien à la communauté vietnamienne en Autriche et proposé que Vienne participe aux célébrations du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Autriche en 2027, tout en renforçant la coopération dans les domaines des villes intelligentes, de la science, de l'innovation, du tourisme et de la préservation du patrimoine culturel.

​À cette occasion, le diplomate a offert au maire l'ouvrage littéraire "Ma grand-mère sur le pommier" de l'écrivaine autrichienne Mira Lobe, récemment traduit en vietnamien et lauréat du 8e Prix national du livre.

De son côté, Michael Ludwig s'est dit impressionné par les réalisations socio-économiques ainsi que par l'identité culturelle et culinaire du Vietnam. Il a salué la solidarité, le dynamisme et la contribution importante de la communauté vietnamienne au développement de Vienne et, plus largement, de l'Autriche.

​Il s'est déclaré favorable à l'organisation conjointe de manifestations politiques, culturelles et économiques à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, en 2027. Il a également soutenu les priorités de coopération proposées par le Vietnam, notamment dans les domaines de la gestion urbaine intelligente, de la protection de l'environnement, de l'aménagement urbain, de la recherche scientifique, des technologies de pointe, du tourisme et des échanges culturels, en évoquant notamment la possibilité d'ouvrir une liaison aérienne directe et d'organiser des concerts de musique classique dans les capitales des deux pays. - VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam-Autrice #Autriche
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