Tourisme

Le Vietnam et la Bulgarie renforcent leur coopération touristique

Le tourisme constitue un secteur de coopération à fort potentiel, capable non seulement de contribuer à la croissance économique, mais aussi de favoriser les échanges entre les peuples et la compréhension mutuelle.

L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, et le ministre bulgare du Tourisme, Ilin Dimitrov. Photo: VNA
L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, et le ministre bulgare du Tourisme, Ilin Dimitrov. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a rencontré le 8 juillet le ministre bulgare du Tourisme, Ilin Dimitrov, afin de discuter des mesures visant à promouvoir la coopération touristique entre les deux pays dans cette nouvelle phase.

Lors de cette séance de travail, les deux responsables ont souligné que le tourisme constituait un secteur de coopération à fort potentiel, capable non seulement de contribuer à la croissance économique, mais aussi de favoriser les échanges entre les peuples et la compréhension mutuelle, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans les domaines de l’investissement, du commerce, de l’éducation et de la culture.

Face aux défis actuels, Nguyen Thi Minh Nguyet a proposé l’élaboration d’un programme de coopération touristique Vietnam-Bulgarie pour la période 2027-2030 entre les ministères compétents des deux pays. Ce cadre permettrait de mettre en œuvre régulièrement des activités de promotion touristique, de partager des informations sur les marchés, de former les ressources humaines et de faciliter la mise en relation des entreprises.

L’ambassadrice a également plaidé pour l’organisation de séminaires de mise en relation entre entreprises (B2B), la création d’une base de données des entreprises touristiques des deux pays, la promotion des potentiels et des produits et services touristiques respectifs ainsi que la simplification des procédures de visa pour les groupes de touristes organisés.

Saluant ces initiatives, le ministre Ilin Dimitrov a reconnu la nécessité d'établir un nouveau cadre de coopération adapté aux besoins actuels du développement. Il a affirmé que les deux parties pourraient prochainement entamer le processus d'élaboration et d'échange d'un projet de nouveau programme de coopération destiné à remplacer le précédent.

Concernant les orientations de coopération, la priorité immédiate devrait être accordée au réseautage entre les entreprises des deux nations par le biais de programmes d'études de marché et de séminaires B2B organisés en Bulgarie et au Vietnam, car une collaboration inter-entreprises constitue le socle indispensable pour envisager, à terme, l’ouverture de lignes aériennes directes reliant le Vietnam et la Bulgarie.

Par ailleurs, la formation professionnelle a été identifiée comme un pilier important de la coopération touristique bilatérale. Le ministre bulgare du Tourisme a exprimé son souhait d’établir des partenariats entre les universités bulgares spécialisées et les établissements d’enseignement vietnamiens.

Dans ce cadre, les deux parties ont convenu d’explorer les opportunités offertes par les programmes de l’Union européenne, notamment Erasmus+, afin de favoriser les échanges d’enseignants et d’étudiants ainsi que le développement de ressources humaines qualifiées dans le secteur du tourisme.

Le ministre bulgare du Tourisme a également affirmé qu’il se coordonnerait avec les organismes compétents afin de faciliter les procédures de délivrance des visas pour les touristes vietnamiens.

La mise en œuvre de ces engagements en matière de promotion, de formation et de facilitation des échanges devrait insuffler un nouvel élan à la coopération touristique entre le Vietnam et la Bulgarie, contribuant ainsi à consolider durablement l’amitié traditionnelle entre les deux pays. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Bulgarie #coopération touristique #B2B Bulgarie
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