Culture-Sports

Le Festival Vietnam-Japon 2026 de Da Nang célèbre les liens d’amitié et de coopération bilatérale

Le Festival Vietnam-Japon 2026 s'est ouvert le 9 juillet à Da Nang, avec pour objectif de renforcer les échanges culturels et la coopération entre la ville et ses partenaires japonais. Pendant quatre jours, l'événement met en avant les relations de partenariat stratégique global entre les deux pays à travers des activités culturelles, économiques et d'investissement.

Le Festival Vietnam-Japon 2026 s'est ouvert le 9 juillet à Da Nang. Photo: VNA
Le Festival Vietnam-Japon 2026 s'est ouvert le 9 juillet à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Le Festival Vietnam-Japon 2026 de Da Nang s’est ouvert le 9 juillet au parc Bien Dong (Mer Orientale). Organisé jusqu’au 12 juillet, il vise à renforcer les échanges culturels et à promouvoir la coopération entre Da Nang et les collectivités, entreprises et partenaires japonais.

​Lors de la cérémonie d’ouverture, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyen Thi Anh Thi, a souligné que le festival était devenu l’un des événements diplomatiques majeurs de la ville, favorisant non seulement les échanges culturels, mais aussi la coopération dans les domaines de l’investissement, du commerce, du tourisme, de l’éducation, des sciences et des technologies.

​Elle a indiqué que cette édition se tenait alors que Da Nang entrait dans une nouvelle phase de développement, portée par de nouveaux mécanismes et politiques, avec l’ambition de renforcer son statut de ville maritime moderne, dynamique et ouverte sur le monde.

​En prélude au festival, la conférence "Rencontre avec le Japon à Da Nang : partenariat stratégique global – vers un avenir durable" a réuni des représentants des ministères, des autorités locales, de l'ambassade du Japon et des entreprises des deux pays. Plusieurs orientations de coopération ont été examinées et des protocoles d'accord ont été signés entre Da Nang et des partenaires japonais.

​L'ambassadeur du Japon au Vietnam, ITO Naoki, a salué les ambitions de Da Nang de devenir une ville intelligente, moderne, agréable à vivre et connectée au monde. Il a affirmé que le Japon mobiliserait les secteurs public et privé afin d'accompagner la ville dans cette stratégie et s'est déclaré convaincu du renforcement de la coopération bilatérale.

​Le festival rassemble près de 100 stands consacrés à la culture, à la gastronomie, au tourisme, aux produits et aux services des deux pays, ainsi qu'une exposition sur les réalisations de la coopération entre Da Nang et le Japon.

​Le programme comprend également de nombreuses activités culturelles et sportives, notamment des démonstrations de judo et de Vovinam, une course à pied Earthing Marathon, des rencontres de football amical, des initiations au baseball5, des danses traditionnelles Bon Odori, un concours de cosplay ainsi que plusieurs spectacles réunissant des artistes vietnamiens et japonais.

​À cette occasion, des délégations japonaises visiteront le parc logiciel n°2, le futur Centre financier international, le parc de haute technologie et les zones industrielles de Da Nang afin de sonder de nouvelles opportunités d’investissement.

​Organisé chaque année depuis 2014, le Festival Vietnam-Japon de Da Nang est devenu une plateforme importante de coopération entre les collectivités, les entreprises et les populations des deux pays. Il contribue au renforcement du partenariat stratégique global Vietnam-Japon ainsi qu’à la promotion de Da Nang en tant que destination dynamique, accueillante et ouverte sur le monde.-VNA

#Festival Vietnam-Japon #Da Nang
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