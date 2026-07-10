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Le nombre de touristes russes au Vietnam a presque triplé au premier semestre

Le Vietnam a accueilli plus de 742.000 visiteurs russes au premier semestre, soit près de trois fois plus qu'un an plus tôt.

Des touristes russes à Lâm Dông. Photo: VNA
Des touristes russes à Lâm Dông. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Le Vietnam a accueilli plus de 742.000 visiteurs russes au cours des six premiers mois de l’année, soit 2,8 fois plus qu’à la même période de 2025, faisant de la Russie le troisième marché pourvoyeur de touristes du pays, derrière la Chine et la République de Corée.

Selon un rapport de l’Association des voyagistes russes (Association of Tour Operators of Russia - ATOR), cette progression témoigne de l’attractivité croissante de la destination vietnamienne auprès des voyageurs russes, dans un contexte marqué par le renforcement des liaisons aériennes.

Toujours selon l’ATOR, le Vietnam occupait la quatrième place en termes de ventes de voyages à forfait sur le marché russe en juillet, avec une part de marché de 7,8 %, en hausse de 3,2 points de pourcentage sur un an. Le pays a ainsi dépassé la Thaïlande (4,7 %) et la Chine (4,3 %).

Les professionnels du tourisme prévoient que la croissance du marché russe restera soutenue au cours du second semestre. Plusieurs agences de voyage ont déjà mis en place des programmes de vols vers Da Nang pendant la saison estivale, tandis que des vols directs vers Phu Quoc devraient être lancés à partir de l’automne.

Si cette tendance se confirme, le Vietnam pourrait accueillir jusqu’à 1,5 million de touristes russes d’ici la fin de l’année, selon les prévisions du secteur.

Auparavant, un blogueur touristique russe, auteur du blog « Voyage en solo », avait résumé l’attrait croissant du Vietnam auprès des voyageurs russes par cette formule : « Moins cher que la Turquie, plus coloré que la Thaïlande ». Il a mis en avant cinq principaux atouts de la destination vietnamienne : des vols directs et des procédures de visa simplifiées, des prix particulièrement compétitifs, une offre d’hébergement diversifiée adaptée à tous les profils de voyageurs, un environnement sûr et un accueil chaleureux, ainsi qu’une expérience touristique riche, portée par la diversité des paysages, des excursions attrayantes et une culture du café très appréciée.

La progression rapide du nombre de visiteurs russes confirme ainsi la place grandissante du Vietnam parmi les destinations touristiques privilégiées des voyageurs russes en Asie. -VNA

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