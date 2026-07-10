Économie

Les exportations vietnamiennes maintiennent leur dynamique malgré les incertitudes du commerce mondial

Les exportations vietnamiennes ont poursuivi leur dynamique positive au premier semestre 2026, contribuant au développement de la production nationale et restant un moteur essentiel de la croissance économique. Pour atteindre une progression à deux chiffres dans les prochaines années, le pays devra toutefois renforcer sa compétitivité, diversifier ses marchés et réduire sa dépendance aux intrants importés.

Les produits textiles vietnamiens sont actuellement présents sur 138 marchés dans le monde. Les États-Unis demeurent le principal débouché, avec un chiffre d’affaires estimé à plus de 18 milliards de dollars, en hausse d’environ 10 %. Photo: VNA
Les produits textiles vietnamiens sont actuellement présents sur 138 marchés dans le monde. Les États-Unis demeurent le principal débouché, avec un chiffre d’affaires estimé à plus de 18 milliards de dollars, en hausse d’environ 10 %. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des six premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes ont continué d’afficher une évolution positive, soutenant l’activité productive nationale et confirmant leur rôle de moteur majeur de l’économie. Toutefois, pour enregistrer une croissance à deux chiffres dans les années à venir, les exportations devront connaître une accélération significative, dans un contexte où le commerce mondial subit de fortes pressions.

Les exportations nationales restent encore concentrées sur certains marchés et groupes de produits clés, ce qui expose l’économie aux fluctuations de la conjoncture mondiale et aux changements de politiques commerciales. Par ailleurs, la valeur ajoutée créée au Vietnam dans plusieurs secteurs exportateurs demeure limitée en raison d’une forte dépendance aux matières premières et aux composants importés.

Le secteur des produits aquatiques constitue l’un des points positifs du commerce extérieur vietnamien au premier semestre, avec un chiffre d’affaires estimé à 5,7 milliards de dollars, en hausse de 11 % sur un an. Toutefois, la croissance a ralenti depuis le deuxième trimestre en raison des évolutions sur certains marchés majeurs, notamment aux États-Unis, où les exportations de thon ont diminué de 8 à 10 %.

Nguyen Hoai Nam, secrétaire général de l’Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP), a indiqué que la montée des mesures protectionnistes dans le monde réduisait progressivement les avantages tirés des accords de libre-échange. Les entreprises doivent également faire face à des obstacles internes liés au manque de main-d’œuvre, aux difficultés d’accès au financement et à l’augmentation des coûts.

Le secteur textile-habillement, autre pilier des exportations vietnamiennes, a enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation estimé à près de 19 milliards de dollars au premier semestre. Malgré cette performance, les entreprises restent confrontées à la hausse des coûts des intrants, de la logistique et des exigences de conformité, qui pèsent sur leurs marges.

Selon Truong Van Cam, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), la dépendance aux matières premières importées, qui représentent 60 à 70 % des besoins du secteur, limite la capacité des entreprises à tirer pleinement parti des avantages offerts par certains accords commerciaux, notamment l’EVFTA et le CPTPP. Depuis le début de l’année, l’industrie textile a consacré plus de 13 milliards de dollars aux importations de matières premières et d’accessoires, dont 5,53 milliards de dollars pour les tissus en provenance de Chine.

D’après Nguyen Thu Oanh, de l’Office national des statistiques, les exportations restent un soutien important pour l’économie vietnamienne, démontrant sa capacité d’adaptation face aux difficultés de l’économie mondiale. Toutefois, la deuxième moitié de l’année devrait rester difficile en raison d’une reprise encore fragile de la demande sur plusieurs grands marchés, d’une concurrence accrue et de la baisse des prix des marchandises.

Parallèlement, le Vietnam doit faire face à une hausse des importations. Le pays a enregistré un déficit commercial de 16,65 milliards de dollars au premier semestre 2026, contre un excédent de 7,95 milliards de dollars à la même période de 2025. Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, cette évolution provient principalement de l’augmentation des importations de produits électroniques, d’ordinateurs et composants, ainsi que de machines, équipements et pièces détachées destinés à la production.

Ces importations sont toutefois considérées comme un facteur favorable à moyen terme, car elles contribuent au renforcement des capacités industrielles et exportatrices du pays. Les pressions sur les devises restent également maîtrisées grâce aux investissements directs étrangers (IDE), aux transferts de fonds et aux recettes issues du tourisme.

Afin de soutenir les exportations au second semestre, le ministère de l’Industrie et du Commerce prévoit de renforcer l’accompagnement des entreprises dans l’exploitation des accords de libre-échange, d’intensifier la promotion commerciale, de lever les obstacles sur les marchés prioritaires et de renforcer le contrôle des fraudes commerciales ainsi que des violations liées à l’origine des produits.

Les experts estiment que les exportations continueront de jouer un rôle moteur dans la croissance économique, grâce à la reprise progressive des commandes dans l’industrie manufacturière, l’agriculture et les produits aquatiques. Ils soulignent toutefois la nécessité d’anticiper les nouvelles barrières techniques et les enquêtes de défense commerciale afin de préserver la dynamique du commerce extérieur vietnamien. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #exportations #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Confection de vêtements destinés à l'exportation vers le marché japonais à la société de confection Hung Viet, dans la province de Hung Yen. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur les exportations pour soutenir une nouvelle dynamique de croissance

Malgré un contexte commercial mondial marqué par de fortes incertitudes, les exportations vietnamiennes ont progressé de plus de 20 % au premier semestre 2026. Si cette performance confirme le rôle moteur du commerce extérieur, le retour d’un déficit commercial souligne également la nécessité de renforcer les capacités de production nationales et de développer les industries de soutien afin d’assurer une croissance plus durable.

Voir plus

Située dans la commune de Hiep Phuoc, la zone industrielle de Hiep Phuoc est la plus vaste de Hô Chi Minh-Ville et bénéficie d'un emplacement stratégique sur les rives de la rivière Soai Rap. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville attire 2,6 milliards de dollars d’investissements dans ses zones franches et industrielles au premier semestre

Les zones franches d’exportation et les zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville ont attiré plus de 2,6 milliards de dollars d’investissements au premier semestre, soit plus de 61 % de l’objectif annuel. Les nouveaux projets se concentrent principalement dans les secteurs des hautes technologies, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et de la transition verte. La métropole accélère ainsi la transformation de son modèle industriel afin de renforcer son attractivité et sa compétitivité dans un contexte de recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Chaîne de production de modules de caméras et de composants électroniques destinés à l’exportation à la Sarl MCNEX VINA (à capitaux 100 % sud-coréens), située dans le parc industriel de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo: VNA

UOB relève fortement sa prévision de croissance du PIB vietnamien à 8,5 % en 2026

La banque singapourienne UOB a relevé sa prévision de croissance du PIB du Vietnam pour 2026 à 8,5 %, contre 7 % auparavant, après les performances économiques meilleures que prévu enregistrées au premier semestre. Cette révision repose sur la solidité de la production manufacturière, la dynamique des investissements et l’afflux soutenu des investissements directs étrangers, malgré les incertitudes liées à l’environnement économique mondial.

Production de cadres photo destinés à l’exportation à la société INTCO Vietnam Co., Ltd. (à capitaux 100 % singapouriens), située dans le parc industriel de Bim Son, province de Thanh Hoa. Photo: VNA

Investissements étrangers : le Vietnam passe de l’attraction des capitaux à une stratégie de développement

Près de quarante ans après l’ouverture de son économie aux investissements étrangers, le Vietnam change d’approche : il ne s’agit plus seulement d’attirer davantage de capitaux internationaux, mais surtout de transformer ces ressources extérieures en leviers pour renforcer les capacités nationales, améliorer la compétitivité et accroître l’autonomie de l’économie, conformément à l’esprit de la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique.

Vietnam Airlines renforce ses liaisons vers l’Asie du Nord-Est. Photo: VNA

Vietnam Airlines renforce ses liaisons vers l’Asie du Nord-Est

Vietnam Airlines prévoit d’augmenter la fréquence de plusieurs liaisons vers le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine) afin de répondre à la demande croissante de déplacements entre le Vietnam et l’Asie du Nord-Est. Cette expansion s’inscrit dans la stratégie de renforcement du réseau international de la compagnie et de développement des échanges touristiques et économiques.

La consommation des ménages contribue à la croissance économique. Photo: VNA

BAD : la croissance du Vietnam devrait rester la plus forte d’Asie du Sud-Est en 2026

La Banque asiatique de développement (BAD) maintient ses prévisions de croissance du Vietnam à 7,2 % en 2026 et 7,0 % en 2027, confirmant la position du pays comme économie à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Cette perspective favorable repose sur la solidité du secteur manufacturier, la dynamique des exportations, la stabilité de la demande intérieure et la poursuite des investissements.

Les participants à la Semaine de promotion des produits vietnamiens au Royaume-Uni 2026 se renseignent sur les produits vietnamiens. Photo: VNA

Le Vietnam renforce sa présence commerciale au Royaume-Uni

La Semaine de promotion des produits vietnamiens au Royaume-Uni 2026 s’est ouverte à Londres, visant à renforcer les liens entre entreprises vietnamiennes et britanniques, à promouvoir les marques vietnamiennes et à favoriser une intégration plus profonde des produits "Made in Vietnam" dans les chaînes d’approvisionnement et de distribution du marché britannique.

Une vue de la zone franche d'exportation de Tan Thuan, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Résolution n° 10-NQ/TW : cap sur des IDE de qualité

Au-delà de l'augmentation des flux d'investissements étrangers, le Vietnam ambitionne d'attirer des projets à forte valeur ajoutée, porteurs de technologies avancées et mieux intégrés au tissu économique national.